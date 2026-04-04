Gaido tras su gira por Asia: acuerdo con la UNCo

El intendente de Neuquén Mariano Gaido visitó este sábado los estudios de AM550 y dialogó con Pancho Casado sobre su gira por países asiáticos, donde abordó desde la experiencia histórica y humana de Hiroshima hasta la implementación de tecnología avanzada en Neuquén a través de Huawei y la Universidad Nacional del Comahue.

Hiroshima: memoria, paz y exposición itinerante

“Estuvimos, desde el punto de vista primero humano y personal y después desde el punto de vista técnico o tecnológico, y de planificación", expresó el jefe comunal, respecto a su visita a Japón y China. Y añadió: "Diría el viaje en dos puntos. El punto humano tiene que ver con la visita que hicimos a Hiroshima, con la alcaldía de Hiroshima. Neuquén forma parte de Ciudades por la Paz del mundo”, explicó.

El intendente detalló la importancia de la experiencia Hiroshima: “Hemos desde el punto de vista personal y cómo miran cómo transitan los japoneses, y específicamente quienes han tenido una bomba atómica, que hay que tomar conocimiento de lo que significa esa situación. Algo que destruyó una ciudad: 140.000 muertes en un solo segundo. Y a partir de ahí, ese proceso que llevaron los japoneses de transformar el dolor en un mensaje en aprendizaje”.

Como resultado del viaje, Gaido anunció la llegada de una exposición itinerante sobre Hiroshima al Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. “Es una exposición que transita por todo el mundo con respecto a la experiencia de Hiroshima, con imágenes desde la caída de la bomba y cómo Hiroshima se fue transformando con un mensaje de paz. Solo las grandes capitales del mundo la han tenido: París, Londres, Buenos Aires… Neuquén la va a tener”, confirmó el intendente.

Tokio: experiencia en gestión de residuos y educación ambiental

En Tokio, Gaido resaltó la experiencia adquirida en el manejo de residuos y educación ciudadana. “Después de la me parece una experiencia fantástica en la que vivimos en Tokio, visitamos el centro ambiental, que mucho tiene que ver con lo que va a suceder en la ciudad de Neuquén, que es la licitación del centro ambiental este año. Queríamos tener el mejor ejemplo del mundo”.

El intendente describió el sistema japonés: “No hay tachos de basura en la ciudad. La finalidad es doble: disminuir la generación de residuos y mantener la ciudad limpia y ordenada. La separación es automatizada, el 85% de la basura se reutiliza, y el 15% restante se lleva a una planta de incineración. Nada de relleno sanitario”.

“Para un japonés, tirar un residuo sin separarlo correctamente es desaprensivo. El sistema de Tokio es un ejemplo a seguir para Neuquén, y nos servirá para proyectar un centro ambiental para los próximos treinta años, basado en la experiencia japonesa”, destacó la educación ambiental.

Huawei y convenio con la UNCo

Durante su visita a China, Gaido sostuvo reuniones con representantes de Huawei y concretó acuerdos estratégicos para Neuquén. “Lo que fui a buscar específicamente fue la tecnología para el parque solar. Los conversores que tiene Huawei son los mejores del mundo, con un 15 a 30% más de efectividad que otros parques solares. Acordé que Huawei venga al parque solar que vamos a licitar este año”, detalló.

Además, Huawei se integrará al polo tecnológico de Neuquén con un data center especializado en almacenamiento seguro de información, en conjunto con CALF.

“Es un orgullo porque hablamos de un pueblo tecnológico de jerarquía nacional e internacional. Esto genera un salto de nivel para Neuquén y permite que las empresas locales tengan acceso a tecnología de primer nivel”, indicó Gaido.

El intendente también anunció un convenio educativo con la Universidad Nacional del Comahue, facilitado por Huawei: “La municipalidad une las partes y garantiza el convenio entre una universidad de jerarquía y Huawei, lo que permitirá que los estudiantes se capaciten en la práctica con tecnología de punta. Me interesa que ambos sectores se relacionen”.

Respecto a la educación pública, Gaido señaló: “Respecto a las renuncias de profesores universitarios por la falta de presupuesto, eso se resuelve con financiamiento. En el presupuesto nacional, el porcentaje destinado a las universidades es ínfimo, ridículo. La municipalidad acompaña siempre a la Universidad del Comahue con infraestructura y apoyo a los estudiantes, para que tengan la oportunidad de estudiar en la mejor universidad de la Argentina que está en Neuquén”.

Gaido habló del candidato a intendente: “Va a ser alguien de mi equipo”

El intendente de Neuquén evitó dar nombres pero confirmó que su sucesor saldrá de su gabinete. Destacó la gestión, el trabajo en equipo y dejó abierta la posibilidad de seguir en política desde otro rol.

En medio de las especulaciones electorales, el intendente Mariano Gaido se refirió por primera vez de manera directa a la sucesión en la Municipalidad de Neuquén y dejó una definición clave: el próximo candidato será parte de su equipo de gestión.

“Va a ser alguien del equipo”, aseguró durante una entrevista en el programa Informe Semanal que conduce Pancho Casado por AM550, aunque evitó confirmar nombres puntuales.

Consultado sobre posibles mediciones, respondió con ironía: “No se mide. El que mide soy yo”. Sin embargo, destacó que cuenta con un gabinete amplio y consolidado, integrado por dirigentes de distintos espacios políticos.

“Tengo un gran equipo, con gente que no importa de qué partido es. Nunca tuvimos inconvenientes, trabajamos unidos”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó a varios funcionarios y valoró los resultados de la gestión, vinculándolos directamente al trabajo colectivo.

“El orgullo de este equipo es haber llevado adelante proyectos como el paseo costero, el polo tecnológico y el plan de obras más importante de la historia de la ciudad”, afirmó.

Además, Gaido dejó abierta la posibilidad de continuar en la vida política, incluso desde un rol diferente. “Tengo muchas ganas de acompañar. No me importan los cargos, me importa el trabajo en equipo”, expresó.

El intendente remarcó que la ciudad mantiene superávit desde hace seis años y que eso permitió financiar obras sin endeudamiento.