Gaido anunció que en agosto se inaugura un nuevo tramo del paseo costero en Neuquén

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, volvió a poner el foco en el ambicioso plan de obras que impulsa en la ciudad y destacó el avance de proyectos estratégicos como la avenida Mosconi y la expansión del paseo costero.

En diálogo con el programa Informe Semanal, conducido por Pancho Casado, por AM550, el jefe comunal subrayó que la capital neuquina atraviesa “el plan de obras más importante de su historia”, con intervenciones que buscan mejorar la conectividad y recuperar espacios públicos.

Uno de los ejes es la transformación de grandes avenidas como Mosconi, considerada clave para la circulación urbana. Pero además, Gaido hizo especial hincapié en el desarrollo del paseo costero, una obra que definió como “maravillosa”.

“Estamos sumando cuatro kilómetros nuevos desde el club Independiente hasta el puente carretero con Cipolletti. Se inaugura en agosto”, anunció.

El intendente detalló que este nuevo tramo contará con miradores y se integrará a un circuito que ya alcanza dimensiones inéditas.

“Vamos a completar 30 kilómetros de paseo costero en seis años de gestión. Es un orgullo porque pusimos la ciudad de cara al río”, afirmó.

Según explicó, la obra permitirá consolidar un corredor recreativo continuo a lo largo del río Neuquén, con impacto tanto turístico como urbano.

Además, adelantó que ya se proyectan nuevas etapas para seguir ampliando la conectividad, incluso con futuras intervenciones en sectores clave como el cruce bajo el puente carretero.

Neuquén apuesta fuerte al deporte: Gaido quiere traer el Mundial de Motocross a la ciudad

El intendente confirmó el inicio del kartódromo y avances en el proyecto del estadio Neuquén Arena, que podría ubicarse cerca de la Autovía Norte.

La ciudad de Neuquén busca posicionarse como un polo deportivo y de acontecimientos a nivel nacional e internacional, y el intendente Mariano Gaido confirmó avances concretos en varios proyectos clave.

Uno de ellos es la llegada del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará en los próximos días. “Estoy muy contento. Estamos trabajando muchísimo con empresas neuquinas para que sea un acontecimiento maravilloso”, señaló. Pero el objetivo va más allá: el jefe comunal aseguró que ya trabajan para atraer una competencia internacional. “Ojalá podamos traer el campeonato internacional de motocross. Vamos a trabajar para eso”, afirmó en diálogo con el programa Informe Semanal, conducido por Pancho Casado, por AM550 La Primera.

En paralelo, confirmó que este año comenzará la construcción del esperado cartódromo, una obra demandada por el ambiente fierrero local. “Se empieza a construir este año, cerca del aeropuerto”, precisó, y destacó el trabajo del área deportiva municipal.

Otro de los anuncios importantes tiene que ver con el futuro estadio cubierto de la ciudad, conocido como Neuquén Arena. “Estamos trabajando con el gobernador y evaluando dos o tres ubicaciones. Podría estar cerca de la Autovía Norte”, adelantó.

Según explicó, la confirmación del lugar se daría en las próximas semanas, en el marco de un proyecto que busca atraer espectáculos masivos y potenciar la economía local.