Gaido recorrió las obras en el Paseo Costero sobre el río Neuquén: inaugurarán nuevos kilómetros el 1 de septiembre

La ciudad de Neuquén continúa expandiendo uno de los proyectos urbanos más emblemáticos de los últimos años. Con una inversión de 14.000 millones de pesos, el Municipio construye tres nuevos kilómetros de Paseo Costero sobre la margen del río Neuquén, una obra que prevé inaugurarse el próximo 1 de septiembre, en coincidencia con los festejos por el aniversario de la capital provincial. Los trabajos se desarrollan en el sector ubicado al final de la calle Figueroa Alcorta y permitirán extender una red de espacios recreativos que ya supera los 30 kilómetros.

Durante una recorrida por la obra, el intendente Mariano Gaido destacó el crecimiento que tuvo Neuquén como destino turístico y aseguró que la ciudad comenzó a consolidar una nueva matriz económica complementaria a la actividad hidrocarburífera. "Neuquén se ha transformado en una capital turística", afirmó el jefe comunal al remarcar la importancia de los paseos costeros, las bicisendas y el sistema de transporte eléctrico que conecta distintos puntos de interés.

Gaido consideró que el desarrollo del turismo genera oportunidades para el comercio, la gastronomía, la hotelería y los servicios vinculados al sector, una actividad que viene registrando un crecimiento sostenido en la capital provincial impulsada también por el movimiento económico de Vaca Muerta.

Una obra financiada sin endeudamiento

Uno de los aspectos destacados por las autoridades municipales es el esquema de financiamiento. Según explicó Gaido, los 14.000 millones de pesos destinados a la obra provienen íntegramente de recursos municipales.

El intendente sostuvo que la ejecución con fondos propios refleja la capacidad de gestión financiera del municipio y evita comprometer recursos futuros mediante endeudamiento. La obra forma parte de un plan más amplio de infraestructura urbana que incluye pavimentación, ampliación de espacios verdes, renovación de avenidas y mejoras en la conectividad de distintos barrios de la ciudad.

Cómo avanzan los trabajos

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, detalló que las tareas se ejecutan simultáneamente en varios frentes para cumplir con el cronograma previsto. Actualmente se trabaja en la construcción de un nuevo mirador con características similares al ubicado sobre Obrero Argentino, además de pavimento, cordones cuneta, veredas e instalación de luminarias.

Una vez finalizada la infraestructura principal, se incorporarán bancos, barandas y equipamiento urbano para completar el corredor recreativo. "Es una obra que no solamente va a beneficiar a los vecinos, sino que también permitirá que quienes visiten Neuquén puedan conocer y disfrutar el río Neuquén", señaló la funcionaria.