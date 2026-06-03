La Municipalidad neuquina anunció que Gaido inaugurará en septiembre la etapa más larga del paseo costero sobre el río Neuquén: “Es orgullo de la ciudad y de la República Argentina".

Actualmente se están ejecutando tres nuevos kilómetros de infraestructura en el paseo sobre el río, el cual visitó hoy el intendente Mariano Gaido. La recorrida tuvo lugar a la altura de calle Figueroa, donde ya se pueden observar las bases del futuro mirador que se construirá sobre ese sector del río. "Es la obra más importante que tiene la ciudad desde el punto de vista turístico", dijo Gaido y confirmó que el objetivo es llegar a su inauguración en septiembre, durante el mes aniversario.

"Neuquén se transforma en la capital que más paseo costero y más costa desarrollada con esta calidad tiene del país", afirmó Gaido durante la visita, y recordó que, en cada paso de su gestión, se terminó de concretar la totalidad del paseo sobre el río Limay; y ahora se está completando el recorrido sobre el río Neuquén.

Cómo es este nuevo tramo

Respecto a la que actualmente está en ejecución, Gaido mencionó que se trata de la etapa más extensa de todas las inauguradas hasta el momento: “Tenemos tres kilómetros continuos que se extienden desde calle Aguado hasta calle El Chocón, y que se empalman con el tramo inaugurado el año pasado que llegaba hasta el sector del Club Independiente”.

Recordó que todas estas obras se ejecutan con recursos municipales propios, sin financiamiento externo. También anunció que el plan de obras para ese sector también incluirá la licitación del asfalto sobre las calles Figueroa, El Chocón y Aguado, con el objetivo de complementar la infraestructura del paseo con mayor conectividad vial.

Por otro lado, el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola precisó el estado actual de los trabajos y dijo que se comenzó a pavimentar desde la calle Copahue hacia Figueroa. En tanto, la base de la bicisenda comenzará a asfaltarse en los próximos días, mientras que la vereda peatonal, que fue construida en hormigón, se encuentra prácticamente terminada en todo el tramo.

A la par, arranca la instalación del sistema eléctrico: cañeros y bases para columnas ornamentales y de iluminación pública.

Como cada paso desarrollado, este tramo contempla tres infraestructuras que corren en paralelo a lo largo de todo el recorrido: calle vehicular, bicisenda y senda peatonal. A esto se suma iluminación ornamental y de vía pública, accesibilidad universal y un mirador en el punto de mayor valor paisajístico del recorrido. "Vamos avanzando muy bien en un lugar que es un paraíso de la ciudad", concluyó Nicola.