La ciudad de Neuquén avanza con una de sus obras más visibles sobre el río: el nuevo tramo del Paseo Costero sobre la margen del río Neuquén ya alcanzó el 50% de ejecución y tiene fecha prevista de inauguración para fines de agosto, o en el marco del aniversario de la ciudad.

Se trata de un sector clave que ampliará el recorrido existente y consolidará un corredor que ya supera los 30 kilómetros.

Un nuevo tramo que amplía la ciudad hacia el río

El desarrollo corresponde al tramo Chocón–Aguado y suma más de 3 kilómetros de recorrido sobre la ribera. La obra incluye veredas, bicisendas, iluminación LED, mobiliario urbano y una calle vehicular.

También incorpora un mirador sobre calle Figueroa, desde donde se podrá observar el punto donde confluyen los ríos Neuquén y Limay.

En diálogo con AM550, la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, confirmó el avance y los plazos.

“Tenemos un 50% de avance en el tramo del paseo Chocón - Aguado. En poco tiempo estará finalizando esto que prevemos inaugurar en agosto, o a más tardar en el marco del aniversario de Neuquén”, precisó.

De 1,5 km a un corredor de más de 30 kilómetros

El crecimiento del paseo costero marca un cambio sostenido en la infraestructura urbana. Hace seis años, la ciudad contaba con apenas 1,5 kilómetros de recorrido sobre el río Limay.

Hoy, con los distintos tramos ejecutados, ese desarrollo alcanza los 34 kilómetros y continúa extendiéndose hacia el río Neuquén.

“Cuando llegamos a la gestión teníamos 1,5 km de paseo costero sobre el río Limay, ya hemos desarrollado 34 kilómetros y ya estamos sobre el río Neuquén”, detalló Pasqualini.

Un mirador para observar la confluencia

Uno de los puntos destacados del nuevo tramo será el mirador, que permitirá ampliar la visual sobre el paisaje natural.

"Vamos a tener un mirador sobre la calle Figueroa, que es lo que permite ver la inmensidad de nuestro río”, explicó la funcionaria.

Además, el proyecto contempla a futuro una pasarela que conecte con la isla y permita observar la confluencia completa de los ríos.

Obras con financiamiento municipal

El tramo demanda una inversión de 15 mil millones de pesos y se financia con recursos propios del municipio.

“Todo lo hacemos con superávit, con presupuesto propio, con una planificación”, afirmó Pasqualini en la entrevista.

La obra forma parte de un conjunto más amplio de intervenciones en la ciudad, que incluye mejoras en accesos y avenidas principales.

Una ciudad que suma espacios para quedarse

El desarrollo del paseo costero también impacta en el uso de la ciudad. Según datos oficiales, el nivel de ocupación hotelera se ubica cerca del 70%, lo que refleja un cambio en la dinámica local. Ahora no solo los neuquinos utilizan estos espacios, sino un turismo constante que visita la región por sus atractivos, por la facilidad en la movilidad y por las prestaciones que ofrece, como este tipo de paseos.

“La ciudad que le daba la espalda al río ahora mira al río”, señaló Pasqualini.

Con el nuevo tramo en marcha y fecha de inauguración definida, el recorrido costero continúa extendiéndose y sumando nuevos espacios sobre la ribera.