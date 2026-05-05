El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, sumó a su equipo a Andrés Peressini, exintendente de Plottier y exdiputado provincial, con el objetivo de fortalecer áreas vinculadas a la planificación urbana y el desarrollo de la ciudad.

La incorporación se da en un contexto de crecimiento sostenido de la capital neuquina, con nuevos desafíos en materia de movilidad, transporte y organización territorial.

Una llegada con historia compartida

Peressini explicó que su desembarco en el gabinete responde a un vínculo político que se consolidó a lo largo de los años.

“Me invitó Mariano Gaido, con él tenemos una relación de muchos años”, señaló, y recordó el acompañamiento recibido durante sus gestiones al frente de Plottier.

En ese sentido, valoró especialmente el respaldo en momentos complejos:

“En las situaciones turbulentas que tuve que transitar siempre estuvo presente acompañándome”, dijo Peressini sobre Gaido..

Enfoque en planificación y movilidad

El nuevo funcionario trabajará en el área de Planificación Estratégica y Desarrollo Territorial, con foco en movilidad urbana, transporte público y conectividad. Se trata de ejes sensibles para una ciudad que amplía su ritmo de crecimiento y demanda soluciones cada vez más precisas.

“Mariano me convoca para trabajar en movilidad urbana, transporte público, conectividad y desplazamiento de los ciudadanos”, detalló.

Experiencia en territorio y conocimiento de la provincia

Peressini llega con una trayectoria que combina gestión municipal y recorrido territorial. Durante su paso por la Legislatura, aseguró haber visitado todas las localidades de la provincia, lo que le permitió construir una mirada amplia sobre las realidades locales.

“Conozco muchísimo la provincia. Hice 7 recorridos completos, visitando las 56 localidades, 36 municipios y 21 comisiones de fomento”, afirmó.

Esa experiencia será clave para abordar una ciudad que, según describió, se posiciona como referencia regional. “Neuquén está creciendo mucho”, sostuvo.

Primeros pasos: diagnóstico y trabajo en equipo

Sobre su metodología de trabajo, anticipó una etapa inicial de aprendizaje y diagnóstico.

“Primero quiero leer, quiero que me expliquen, voy a pedir que me capaciten y asesoramiento”, indicó.

Luego, adelantó que recorrerá la ciudad para interiorizarse en las problemáticas específicas y comenzar a aportar desde su experiencia en gestión.

“Después empezaré a transitar la ciudad, haré un diagnóstico y aportaré desde el conocimiento que tengo”, explicó.

Una apuesta a la continuidad de gestión

La incorporación de Peressini se suma a una estructura que busca consolidar áreas técnicas en medio del crecimiento urbano. Con perfiles que combinan experiencia política y conocimiento del territorio, el Ejecutivo municipal apunta a sostener el ritmo de obras y planificación que viene desarrollando la ciudad.

“Estoy muy contento y lo voy a ejercer con ganas y energía”, resumió el nuevo integrante del gabinete, que se prepara para asumir un rol activo en una de las áreas más sensibles de la gestión local.

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