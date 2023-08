Andrés Peressini: "Gloria Ruiz no respetó los acuerdos"

Plottier elige su intendente el próximo 3 de septiembre y, si bien la oferta electoral está repartida entre seis candidatos, los pronósticos apuntan a una polarización entre la lista de Gloria Ruiz, que propone a Luis Bertolini; y la lista de Andrés Peressini, ex intendente (2011 - 2019) que intentará recuperar la administración de Plottier.

Peressini es, actualmente, el principal adversario que tiene Gloria Ruiz en la contienda electoral y, en entrevistas realizadas en Radio Mitre Patagonia, se entrecruzaron acusaciones de traición y deslealtad. La semana pasada, la actual intendente de Plottier y vicegobernadora electa expresó que Peressini era "fiel al gobierno provincial y no a los vecinos" mientras que hoy, el candidato de Siempre Plottier expresó que "Gloria Ruiz nos respetó los acuerdos" y que lo más preocupante fue no darle continuidad al proyecto político que propusieron entre 2011 y 2019: "Gloria se sentó en la silla y nos desconoció", agregó.

Además, el ex intendente fue categórico al decir que la ciudad se encuentra "abandonada y derruida": "No se colecta la basura como corresponde. No sabemos donde están los 52 vehículos que dejé en óptimas condiciones y adaptados a personas con discapacidad. Tampoco se realiza el mantenimiento de calles. Me vuelvo a presentar porque los vecinos me lo pidieron, quieren un intendente con calle que dialogue y resuelva los problemas de la ciudad".

Sobre las principales demandas que aquejan a los vecinos de Plottier, Peressini informó que "me plantearon la necesidad de nuevos loteos sociales y el acompañamiento al deporte, los adultos mayores, los más chicos". También aprovechó para hablar del transporte público: "Más allá de la próxima licitación, no va a satisfacer la demanda del vecino de Plottier. Nosotros proponemos la compra de colectivos para conformar un transporte urbano municipal que pase a horario y brinde un buen servicio a bajo costo".

En cuanto a la coparticipación, tema que significó una sostenida tensión entre Gloria Ruiz y el gobernador Omar Gutiérrez, afirmó: "Voy a insistir en el reclamo, en ocho años de gestión logré mejorar la recaudación y deje un superávit. Vamos a trabajar con el gobernador electo y para gestionar ante el gobierno nacional y organismos externos como puede ser el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), mediante el cual ya financiamos obras como el paseo costero".

40.000 electores estarán habilitados para votar y Andrés Peressini será quien mayor número de veces aparezca en la pantalla de la boleta única electrónica, ya que cuenta con el apoyo de diez colectoras.