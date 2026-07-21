La ciudad de Allen sigue en euforia tras el anuncio de que un vecino ganó más de $507 millones en la Revancha del Quini 6. El ticket fue adquirido en la Agencia 53, ubicada en Tomás Orell 247, y ahora el dueño del local, Luciano Sagripanti, reveló detalles que marcan un nuevo capítulo en la historia de la suerte local.

“Es el tercero que vendimos en los últimos tres años. No sabemos todavía quién es. Pensamos que es una mujer que pasó por la agencia, la señora del kiosco me dijo que la vio, que no la conocía. Estamos muy contentos”, expresó Sagripanti, al confirmar que la agencia volvió a ser protagonista de un premio millonario.

El agenciero recordó que la ganadora tiene 15 días corridos para presentarse con el cupón original y cobrar el premio: “Estamos esperando que aparezca a cobrar. No me puedo quejar, la agencia está bendecida, vendimos muchos premios entre ellos un pozo de Navidad y Año Nuevo”.

El pozo total de la modalidad Revancha alcanzó los $2.028.005.380,20, repartido entre cuatro apostadores que acertaron la combinación ganadora: 04, 10, 14, 17, 25 y 32. Cada uno se llevó más de 507 millones de pesos.

La expectativa crece en Allen, donde los vecinos celebran la llegada de un nuevo millonario y destacan que la Agencia 53 se consolidó como un punto de referencia en la provincia por la cantidad de premios entregados.

En paralelo, ya está en marcha el Sorteo Extraordinario por el 38° Aniversario del Quini 6, que se realizará el próximo 9 de agosto. En esa edición se pondrán en juego U$S 3 millones en la modalidad “sale o sale”, garantizando que el premio sea adjudicado. El valor del ticket es de $7.000 y puede adquirirse en cualquier agencia o subagencia de la provincia.