La crisis institucional que atraviesa Allen se profundizó tras la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, imputado por peculado y administración fraudulenta. La publicación oficial de la Ordenanza 044/2026 en el Boletín Municipal dejó al municipio sin conducción efectiva y generó un cuadro de parálisis administrativa.

“El municipio está acéfalo, está trabajando con algo de normalidad, pero no hay firma para refrendar. Es una situación crítica”, advirtió el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, quien confirmó que este viernes asumirá como intendente interino de Allen.

El dirigente describió en Radio Kaos de Roca un panorama complejo: “Hoy no se puede pagar a nadie ya que no hay firma. Está todo paralizado el municipio. Es lamentable que pase todo esto”. Según explicó, los empleados cumplen tareas cotidianas como la recolección de residuos, pero con recursos mínimos: “Tenemos un solo camión funcionando”.

El municipio enfrenta además un cuadro financiero delicado. Informes recientes revelaron deudas con proveedores y la necesidad de aceptar donaciones para cubrir gastos básicos, como la compra de ropa para el personal. La situación expuso un deterioro profundo en la gestión y obliga a una auditoría inmediata para conocer el estado real de las cuentas.

Figueroa confirmó que el viernes asumirá como intendente interino

"Pediré una auditoría para conocer el estado real de las cuentas", señaló y confirmó que impulsará un recorte en la estructura política: “Vamos a achicar en algunas áreas, estamos superpoblados de directores. Vamos a nombrar menos funcionarios y ocupar los cargos con personal de planta permanente. Las secretarías se renovarán”.

Román intentó vetar la ordenanza, pero el Concejo Deliberante fue categórico: la medida ya había quedado promulgada de manera tácita y el jefe comunal carecía de facultades para revertirla. De esta manera, la suspensión se transformó en un acto administrativo ejecutable, con consecuencias inmediatas.

La Carta Orgánica prevé que el concejal Guillermo Pennesi del espacio Juntos Somos Río Negro asuma la presidencia del Concejo para completar el esquema institucional. La ordenanza ordena además comunicar la suspensión al Tribunal de Cuentas, a la Junta Electoral Municipal y a la Fiscalía de Estado, y declara nulos todos los actos administrativos que contradigan la medida.

“Tenemos en claro que tenemos una papa caliente. Hoy los servicios se prestan a medias y la gente paga para que se cumplan. Somos más de 40 mil habitantes en Allen y vamos a intentar garantizar los servicios y los sueldos de los empleados”, concluyó Figueroa, al describir el desafío inmediato que enfrentará al asumir la Intendencia.