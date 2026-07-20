Abrieron el freezer, sacaron las milanesas, las cocinaron, comieron tranquilos y después siguieron revolviendo la casa para ver qué más podían llevarse. Como si eso no alcanzara, usaron una cama para descansar y hasta dejaron preparada una valija con pertenencias de la dueña, aparentemente con la intención de regresar más tarde por el resto del botín. El insólito robo ocurrido en una vivienda de El Cóndor provocó indignación por el nivel de impunidad con el que actuaron los delincuentes.

Cuando la pareja de Patricia llegó a la vivienda, se encontró con una escena difícil de creer. La casa estaba completamente revuelta, faltaban una computadora, una motosierra, ropa y otros objetos de valor.

Pero lo que más llamó la atención fue descubrir que quienes habían ingresado no se conformaron con robar: también se sirvieron comida utilizando las milanesas que encontraron en el freezer y permanecieron el tiempo suficiente como para recorrer la vivienda con absoluta tranquilidad.

Tras la denuncia, personal de Criminalística trabajó en el lugar para levantar rastros y huellas que permitan identificar a los responsables. A partir de las primeras tareas investigativas, la Policía realizó dos allanamientos, uno en El Cóndor y otro en el barrio América de Viedma. Sin embargo, los procedimientos no permitieron recuperar ninguno de los elementos sustraídos y la investigación continúa.

Los investigadores sospechan que los autores del robo podrían ser adolescentes, ya que habrían ingresado por una pequeña abertura de una ventana que tenía rejas. Mientras tanto, Patricia decidió reforzar la seguridad de su vivienda e instalar un sistema de alarma para evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.