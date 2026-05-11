Gustavo Gennuso lanzó una de las críticas más duras contra Alberto Weretilneck desde que comenzó a tomar distancia de Juntos Somos Río Negro y dejó abierta la posibilidad de construir un espacio político alternativo dentro o fuera del oficialismo provincial. El exintendente de Bariloche habló de “nerviosismo” en el Gobierno, cuestionó la falta de rumbo en áreas clave y confirmó conversaciones políticas con el Vicegobernador Pedro Pesatti, el intendente de Choele Choel. Diego Ramello y María Emilia Soria.

El barilochese, que hasta hace unas semanas era el secretario de Juntos Somos Río Negro, aseguró que ya no comparte el mismo proyecto político que el gobernador y reconoció que recorre la provincia buscando construir una propuesta distinta para Río Negro. Aunque evitó confirmar una ruptura definitiva con el partido del gobierno provincial, dejó una frase que hizo ruido en toda la política provincial: si el espacio no le da lugar, podría avanzar “por fuera”.

El exjefe comunal también respondió al cruce que había tenido la semana pasada con Weretilneck, quien había ironizado sobre su situación personal y le sugirió ir al psicólogo. Gennuso dijo que primero lo tomó como una broma, pero después consideró que el mensaje fue grave porque estigmatiza la salud mental y refleja el nivel de tensión que atraviesa el oficialismo.

Además, vinculó ese “nerviosismo” con el presente económico y político de la provincia. Aseguró que el Gobierno apostó todo al desarrollo petrolero y que no logra mostrar resultados en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y justicia. También sostuvo que Río Negro tiene una producción “dormida” y que faltan políticas concretas para reactivar el interior provincial.

En medio de ese escenario, Gennuso confirmó coincidencias políticas con el vicegobernador Pedro Pesatti y reconoció reuniones con distintos dirigentes rionegrinos. Entre ellos mencionó al intendente de Choele Choel, Diego Ramello, con quien comparte interés por proyectos ferroviarios y de infraestructura vinculados al desarrollo productivo provincial.

El dirigente barilochense también admitió que mantiene diálogo político con la intendenta de General Roca, María Emilia Soria. Aunque aclaró que no existe un acuerdo formal, sostuvo que las experiencias compartidas entre intendentes permiten encontrar coincidencias más allá de las diferencias partidarias y defendió la necesidad de construir consensos antes de llegar al poder.

Por último, Gennuso cuestionó el impacto social del modelo económico de Javier Milei, alertó sobre la crisis turística en Bariloche y reconoció sus aspiraciones políticas para 2027. Dijo que le gustaría encabezar un proyecto de gobierno para Río Negro y dejó una advertencia que ya empezó a mover el tablero político provincial: hay dirigentes de distintos partidos que piensan parecido y podrían terminar confluyendo en una nueva construcción.