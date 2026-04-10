La provincia de Neuquén intensifica la campaña de vacunación antigripal ante la circulación de nuevas variantes del virus influenza y el inicio temprano de la temporada de enfermedades respiratorias. Esta semana arribaron 11.360 dosis de vacunas, de las cuales 2.240 corresponden a presentaciones adyuvantadas para adultos mayores y 9.120 para personas adultas. Se espera que este viernes ingresen otras 8.640 dosis para continuar con la inmunización de la población.

Hasta el momento, la campaña provincial contabiliza más de 31.000 vacunas aplicadas, lo que representa un aumento del 30% respecto a la misma época del año pasado, según informó el ministro de Salud, Martín Regueiro. “La gente se está vacunando más que nunca. Esto nos pone muy contentos, aunque también implica que necesitamos mayor cantidad de dosis, que están llegando de manera gradual”, señaló.

La distribución de las vacunas se realiza a través del Sistema Público de Salud, llegando a todos los centros de atención y hospitales de la provincia. La vacunación es gratuita y puede aplicarse junto con otras vacunas del calendario regular. El ministro precisó que la entrega de dosis depende de los envíos de Nación, por lo que la logística de distribución y trazabilidad de cada vacuna requiere tiempo.

Grupos priorizados

Se indica la vacunación prioritaria para personas gestantes, puérperas, niños y niñas de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud y esencial, y personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo, como enfermedades crónicas o inmunocompromiso. Quienes correspondan a estos grupos pueden acudir a cualquier centro de salud o hospital cercano; en el caso de personas con factores de riesgo, se requiere presentación de una orden médica o acreditación de la patología.

Importancia de la vacunación anticipada

El adelanto de la campaña busca garantizar protección antes del pico de transmisión, especialmente frente a la nueva variante H3N2 y su subclado K. Esta cepa no se asocia a cuadros más graves, pero su mayor contagiosidad puede generar una demanda significativa en los servicios sanitarios. Una baja cobertura de vacunación podría aumentar la ocupación de camas hospitalarias, derivaciones a centros de mayor complejidad, reprogramación de prácticas médicas y costos para el sistema de salud.

La gripe es una enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa que se presenta en los meses fríos. La vacunación antigripal tiene como objetivo reducir complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas en los grupos de riesgo definidos por el Calendario Regular de Vacunación argentino.