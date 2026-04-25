Desde las de 10 de este sábado y hasta las 16, se desarrolla un operativo especial de vacunación sobre el puente carretero que une Cipolletti con Neuquén, donde vecinos pueden aplicarse dosis sin descender de sus vehículos.

La propuesta, denominada “AutoVac”, forma parte de la Semana de la Vacunación en las Américas y es impulsada en conjunto por los gobiernos de Río Negro y Neuquén. El punto de atención funciona en la zona del ex peaje, con circulación constante de autos que avanzan lentamente para completar el circuito sanitario.

Bajo el lema “Pará. Vacunate y seguí”, el sistema se organiza en tres etapas: primero, el personal consulta sobre el esquema de vacunación; luego, verifica las dosis faltantes y realiza el registro; y finalmente, aplica la vacuna correspondiente, todo sin que los ocupantes deban bajar del vehículo.

¿Qué vacunas se colocan?

Durante la jornada se colocan vacunas incluidas en el Calendario Nacional, entre ellas antigripal, neumococo, hepatitis B y doble adultos. El operativo está dirigido a personas adultas, mayores, embarazadas y adolescentes a partir de los 11 años.

Con una modalidad ágil y directa, la iniciativa busca facilitar el acceso a la vacunación y reforzar la prevención en una zona clave de tránsito entre ambas provincias.