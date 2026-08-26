Gerez y el balance de la lucha contra la droga: “En Neuquén se condena a una persona por microtráfico cada tres días”

La lucha contra el microtráfico en Neuquén atraviesa una nueva etapa. Desde que la provincia asumió la competencia para investigar y juzgar este tipo de delitos, hace aproximadamente un año y medio, el combate contra la venta minorista de drogas dejó de ser exclusivamente una cuestión judicial para convertirse en una política que involucra al Gobierno provincial, el Ministerio Público Fiscal, la Policía, los municipios y también a los vecinos.

En ese período, la Justicia neuquina contabiliza 181 personas condenadas por microtráfico, según los datos aportados por el fiscal general José Gerez. En una extensa entrevista en el programa Entretiempo por AM550, el fiscal general José Gerez sostuvo que la provincia alcanza un ritmo de una condena cada tres días y destacó la rapidez con la que se resuelven los casos mediante acuerdos y juicios abreviados.

A esto se suman allanamientos, clausuras, derribos de viviendas utilizadas para la venta de drogas, secuestro de vehículos y bienes, decomisos y tres grandes quemas de estupefacientes, que permitieron sacar del circuito comercial droga valuada en miles de millones de pesos.

Pero para Gerez hay un elemento que resulta decisivo: la participación de los vecinos. A través de un código QR implementado por el Ministerio Público Fiscal, ya se recibieron, según señaló, unas 3.200 denuncias anónimas en toda la provincia.

“El principal aliado en la lucha contra las drogas es el vecino”, afirmó el fiscal general durante la entrevista, donde repasó los resultados obtenidos y planteó cuál es el próximo desafío: avanzar sobre los eslabones superiores de la cadena del narcotráfico, en articulación con la Justicia Federal.

“El principal aliado en la lucha contra las drogas es el vecino”, aseguró el fiscal general José Gerez.

Hace unos días se realizó la tercera quema de droga en Neuquén. Estas tres quemas marcan un cambio en la decisión política, social y judicial de luchar contra las drogas. ¿Cómo analiza este proceso?

Esto responde a una fuerte decisión del gobernador Rolando Figueroa de hace un año y medio a la fecha de asumir la competencia en materia de microtráfico. Esto se debe a una decisión firme del gobernador que luego fue compartida no solo por el resto de los poderes del Estado, sino por todo el arco político. Eso creo que es muy importante destacarlo porque Neuquén es la única provincia que suscribió un acta compromiso mediante la cual todas las autoridades políticas de la provincia, diputados, senadores, nacionales o provinciales, como también intendentes, asumieron el compromiso de realizar todas las actividades y aportes necesarios desde sus espacios para combatir el microtráfico. Pero esto también es un resultado del trabajo en equipo que viene llevando adelante la Policía de la provincia de Neuquén a través del área de Antinarcóticos, el Ministerio de Seguridad, del ministro Matías Nicolini, a través de los aportes tecnológicos y de la capacitación necesaria que se está haciendo a las fuerzas, y por supuesto al trabajo que está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal a través de sus unidades especiales. También quiero resaltar el trabajo que está llevando a cabo la Justicia en general de responder rápidamente a la demanda judicial cuando se presenta.

Gerez: "Desde que empezó a regir la ley de desfederalización, hace un año y medio, Neuquén registra números excepcionales. Entre ellos quiero destacar que, a la fecha, tenemos 181 condenados por microtráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la provincia de Neuquén la Justicia condena a una persona cada tres días. Es decir, una persona que vende droga es condenada una vez cada tres días".

¿Qué resultados concretos dejó este año y medio?

Desde que empezó a regir la ley de desfederalización, hace un año y medio, Neuquén registra números excepcionales. Entre ellos quiero destacar que, a la fecha, tenemos 181 condenados por microtráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la provincia de Neuquén la Justicia condena a una persona cada tres días. Es decir, una persona que vende droga es condenada una vez cada tres días. Y eso creo que es importante destacarlo porque, de todas estas 181 condenas, casi el 100 por ciento se realizan por acuerdos, es decir, acuerdos con juicios abreviados, donde el Ministerio Público, con la prueba contundente que tiene a raíz del trabajo en equipo que hace con la Policía de la provincia, llega a acuerdos judiciales. Esto posibilita, obviamente, que los procesos duren realmente muy poco. Neuquén también tiene el índice de resolución más rápido de conflicto penal. Desde que se formula el cargo hasta que la persona es condenada hemos tenido casos de 24 horas hasta 72 días, que es casi un récord a nivel nacional.

“Cualquier dato que brinde el vecino es bienvenido”, remarcó Gerez sobre la importancia de las denuncias anónimas.

Más allá de las condenas, hubo demoliciones de lugares de venta de droga, droga quemada y secuestrada por miles de millones de pesos. Y hay otro aspecto importante: la participación de los vecinos a través de las denuncias anónimas.

El principal aliado en la lucha contra las drogas es el vecino. La droga, la comercialización de la droga, tiene dos aspectos bien visibles. En primer lugar, la dinámica de la actividad es visible porque se muestra hacia afuera. Es un comercio que genera visibilidad. Es el vecino el que sabe quién, cómo, cuándo y dónde se vende la droga. Viene una moto, sale una moto, viene un auto, se va un auto, hay ruido molesto, hay disparos, hay corridas. Permanentemente esta actividad, que se genera básicamente durante todo el día, es visible para el vecino. Por qué el vecino es un aliado estratégico. En segundo lugar, por las consecuencias nocivas que genera un mercado, una comercialización de drogas, que también son visibles. Se generan mercados ilícitos paralelos. La persona que va a comprar droga muchas veces no lleva efectivo, sino que tiene la obligación, por no contar con él mismo, de robarle a una persona de bien alguna cosa y llevarla para cambiarla por droga. Entonces se producen dos delitos: se roban propiedades ajenas, cosas ajenas, para después cambiarlas por droga. Eso genera un intercambio en un mercado paralelo.

El código QR para denuncias anónimas ya permitió recibir unas 3.200 denuncias en distintos puntos de la provincia.

"El principal aliado en la lucha contra las drogas es el vecino. La droga, la comercialización de la droga, tiene dos aspectos bien visibles. En primer lugar, la dinámica de la actividad es visible porque se muestra hacia afuera. Es un comercio que genera visibilidad. Es el vecino el que sabe quién, cómo, cuándo y dónde se vende la droga", expresó el fiscal general.

El impacto del microtráfico excede el consumo y la venta de estupefacientes...

No solo en los kioscos, mal llamados casas de droga, la gente va a comprar droga, sino que además va a adquirir productos que han sido robados, porque la persona que vende las drogas necesita después reducir ese elemento robado en dinero. Pero además se producen disturbios, ruidos molestos, actos de vandalismo, suciedad. Se apoderan los narcos del espacio público, de plazas, parques, calles, veredas, en detrimento de la utilización del vecino. El vecino se ve despojado del espacio público, de la seguridad y de la tranquilidad. No puede pasar por la vereda donde están traficando droga. Hay un problema de inseguridad total. Después las propiedades se ven desvalorizadas porque cuando hay comercialización de droga y casas de droga, las propiedades bajan y los comercios se van del lugar porque la gente ya no se acerca a comprar. Pero hay dos aspectos que no son menos importantes: los jóvenes que viven en el barrio o van a consumir a ese lugar son muchas veces reclutados como “soldaditos” para la comercialización o para ampliar el comercio de droga. Entonces el vecino, además, por las consecuencias nocivas que genera el mercado de drogas, es el principal interesado en que esa comercialización, esa actividad, ya no se realice más.

¿Cuál es el principal obstáculo para que los vecinos denuncien?

El principal escollo es el temor del vecino a la represalia. Esto pasa en todo el mundo y en todo el país. Está el temor de decir: “Voy a denunciar y me van a hacer algo”, o “me van a perseguir”, o “¿para qué denuncio si no se va a hacer nada?”. Por eso hemos diseñado un código QR que tiende a superar esa barrera, ese escollo que de alguna manera afectaba al vecino en su posibilidad de denunciar estos hechos. Este código QR es totalmente anónimo. No sabemos, cuando el vecino hace un aporte de datos, quién es. De las 181 personas condenadas no hemos llamado a una sola persona que haya denunciado porque no la conocemos. Por eso aliento siempre al vecino a utilizar este código QR, esta denuncia anónima. Pero además es totalmente seguro porque queda encriptado el dato dentro de un sistema que tiene el Ministerio Público Fiscal. Después es confidencial porque estos datos los utiliza el Ministerio Público Fiscal para investigaciones concretas. Creo que esto ha dado resultado porque llevamos, desde que comenzamos la difusión del código QR hasta la fecha, 3.200 denuncias anónimas en toda la provincia, a razón de unas 200 denuncias por mes.

Neuquén ya realizó tres grandes quemas de droga desde que asumió la competencia para investigar el microtráfico.

“Cualquier dato que brinde el vecino es bienvenido”

Gerez destacó que una denuncia no necesita contener necesariamente una investigación completa ni datos precisos sobre una organización. "Cualquier dato que brinde el vecino en forma anónima es bienvenido. La calidad de los datos con los cuales contamos ha mejorado porque el vecino quiere sacarse eso de encima. Antes decía: “¿Para qué voy a denunciar si no hacen nada?”. Hoy en Neuquén se hace todos los días. Todos los días uno abre las páginas, los portales de noticias, y se entera de un operativo positivo donde no solo se secuestran drogas, sino también armas de fuego de gran poder".

¿Estamos hablando de organizaciones criminales?

No tenemos ninguna duda. Son organizaciones criminales. El combate llegó a las localidades más pequeñas La política contra el microtráfico, según explicó el fiscal, también se extendió al interior de la provincia.

Esto se ha expandido. En localidades más chicas de la provincia han ocurrido hechos y se ha actuado en consecuencia.

Cuando se decide asumir la competencia en materia de drogas, el gobernador asumió una postura firme y valiente porque el comercio de drogas es una actividad de las más peligrosas y violentas a nivel delictual. Nosotros nos dimos cuenta de que la mayoría de los delitos, y en especial los más graves, estaban atravesados en Neuquén por la droga. A lo largo de un año y casi medio de vigencia de este programa, se ha logrado en la provincia reducir un 27,5% los delitos conexos contra la propiedad y un 16,5% los delitos en general. La premisa con la cual se partió para hacer microtráfico ha redundado en una disminución de los delitos en términos generales en toda la provincia.

En un año y medio, la lucha contra el microtráfico dejó decenas de viviendas clausuradas y cinco derribos en la provincia.

El Estado está presente en distintas localidades. Antes de asumir la competencia, este delito era materia federal. ¿Qué cambió?

El interior era muy difícil de abordar. Como la provincia está en mejores condiciones territoriales y de recursos, llegamos a cada rincón. Fíjate que hay operativos en Huinganco, se secuestraron 34 kilos de marihuana en San Martín; todo el tiempo se realizan procedimientos.Se llegó en un operativo a secuestrar 10 kilos de droga, cinco kilos de cocaína y cinco kilos de marihuana. Hacemos procedimientos en El Chañar, Añelo, Rincón de los Sauces. Hemos hecho procedimientos en Aluminé. Antes era inimaginable realizar este tipo de operativos porque droga hay en todos lados.Lo importante es luchar contra el tráfico de drogas y lograr como resultado que el tráfico de drogas disminuya en toda la provincia, sin excepción de localidad. El problema de las drogas lo tienen todas las localidades: las más lejanas, las más cercanas, las más grandes y las más pequeñas.

"A lo largo de un año y casi medio de vigencia de este programa, se ha logrado en la provincia reducir un 27,5% los delitos conexos contra la propiedad y un 16,5% los delitos en general. La premisa con la cual se partió para hacer microtráfico ha redundado en una disminución de los delitos en términos generales en toda la provincia", dijo Gerez.

¿Qué falta todavía? ¿Cuál es el próximo objetivo?

Si estamos combatiendo la droga a nivel local es porque alguien la trae a nivel interjurisdiccional o regional. Es decir, la droga viene desde afuera hacia adentro. En Neuquén estamos empezando a trabajar con la Fiscalía Federal a través de equipos conjuntos de investigación, que es una figura que trae el nuevo Código Procesal Penal Federal, para poder abordar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. Neuquén hace muy bien lo que es la comercialización de droga para consumo, lo que es el microtráfico, que siempre digo que es el eslabón más dañino de la cadena porque es el que genera daño al tejido social. Mientras la droga se produce, transporta y distribuye, no produce ese daño directo. Esos delitos son interjurisdiccionales, con lo cual la competencia es federal. Entonces, el gran desafío es poder, con nuestras investigaciones, nutrir a la Justicia Federal para perseguir los eslabones que están más arriba de la cadena.

El desafío de la frontera

Gerez también puso el foco en los pasos fronterizos y en el ingreso de droga a la provincia. "Lo ideal sería no solo combatir la droga a nivel local para que disminuya el tráfico y los efectos dañinos que causa en la sociedad, sino también evitar que la droga que viene de afuera ingrese a Neuquén para la venta. Eso tiene que ver con los pasos ilegales, los pasos fronterizos, donde todavía hay que hacer un mayor trabajo. Tenemos pasos fronterizos muy bajos a nivel de Villa Pehuenia y Moquehue, donde prácticamente en primavera y verano la gente camina a pie y hay muchas personas que no saben si están de un lado u otro de un país".

Explicó que "el escaso recurso con que cuentan tal vez las fuerzas federales para proteger esa frontera muchas veces alimenta el tráfico ilegal, no solo de droga, sino también de armas".

Los operativos contra el microtráfico también permitieron secuestrar armas, vehículos, dinero y otros bienes vinculados a organizaciones criminales.

¿Cuándo se decide quemar la droga? ¿Hay un plazo estipulado?

Neuquén también es modelo en materia de quema de drogas a raíz de este convenio, de esta acta compromiso que se suscribió con los intendentes. Nosotros hemos firmado convenios con los municipios posibilitando que nos presten los hornos pirolíticos para la quema de droga. Ya hay tres convenios firmados en la provincia. En Neuquén capital es uno de ellos. El intendente Mariano Gaido firmó con el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad. También se firmó con Ramón Rioseco, intendente de Cutral Co, y Carlos Koopmann, intendente de Zapala.

¿Desde cuándo una droga está habilitada para ser quemada?

Desde que la Justicia cierra el caso y se dispone que esa droga va a ser quemada. Como cerramos los casos rápidamente a través de acuerdos, podemos quemar droga mucho más rápido que otras provincias.

"Neuquén también es modelo en materia de quema de drogas a raíz de este convenio, de esta acta compromiso que se suscribió con los intendentes. Nosotros hemos firmado convenios con los municipios posibilitando que nos presten los hornos pirolíticos para la quema de droga. Ya hay tres convenios firmados en la provincia", dijo Gerez.

Las cifras de las tres quemas

Sobre la última destrucción de estupefacientes, Gerez aportó los siguientes datos: "La semana pasada se quemaron 12 kilos de cocaína, 25 kilos de marihuana y 278 plantas de marihuana, equivalentes aproximadamente a 80 kilos de cocaína. Esta última quema representó unos 2.000 millones de pesos. Pero venimos ya con una quema de 25 kilos de cocaína, 43 kilos de marihuana y 540 plantas de marihuana, equivalentes a unos 160 kilos de marihuana. Eso representa un valor de 4.000 millones de pesos de droga que sale del mercado, que no ingresa a manos del consumidor", describió.

Un cambio que busca ir más allá de los “kioscos narco”

La entrevista con el fiscal general dejó planteado que el objetivo de Neuquén no se limita a decomisar droga o detener a quienes realizan la venta minorista. El modelo que impulsa la provincia busca atacar el mercado en el territorio, recuperar espacios públicos y reducir los delitos asociados al consumo y la comercialización.

Los números aportados por Gerez muestran una primera etapa con 181 condenas, unas 3.200 denuncias anónimas, 40 viviendas clausuradas, cinco derribos, decomisos de vehículos y dinero y tres quemas de grandes cantidades de estupefacientes.

Pero el propio fiscal reconoce que queda un desafío mayor: seguir la ruta de la droga hacia quienes la ingresan y abastecen el mercado neuquino, un terreno que requiere coordinación con la Justicia Federal.

En ese esquema, el vecino aparece como una pieza central. “El principal aliado en la lucha contra las drogas es el vecino”, sostuvo Gerez.

El código QR anónimo busca precisamente convertir ese conocimiento cotidiano —quién vende, dónde, cuándo y cómo— en información para iniciar investigaciones, sin exponer a quien denuncia.

La apuesta de fondo, según explicó el fiscal, es que la lucha contra el microtráfico no quede limitada a los procedimientos policiales, sino que se traduzca en menos droga en los barrios, menos violencia y menos delitos asociados al mercado ilegal.

La entrevista al fiscal general José Gerez