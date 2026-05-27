El fiscal general de la provincia, José Gerez, presentó este miércoles en el Ministerio de Justicia de la Nación el modelo de persecución penal del microtráfico de drogas que se implementa en Neuquén desde hace poco más de un año. La exposición se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el ministro Juan Bautista Mahiques, otros funcionarios nacionales, representantes de provincias como Chubut, Corrientes, Catamarca y Chaco, además de la diputada nacional Karina Maureira.

Cómo fue el encuentro de Gerez con funcionarios nacionales

Durante el encuentro, Gerez defendió el proceso de desfederalización de la investigación del microtráfico y aseguró que “todas las provincias deberían desfederalizar la investigación”, al considerar que se trata de una problemática con fuerte impacto local.

Según detalló el titular del Ministerio Público Fiscal provincial, el esquema aplicado en Neuquén permitió alcanzar en apenas un año y tres meses:

153 condenas vinculadas al microtráfico

Más de 250 millones de pesos secuestrados

29 viviendas clausuradas

5 inmuebles derribados

Una reducción general del delito del 16%

El funcionario sostuvo que estos resultados fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre el MPF y la Policía provincial, impulsado tras la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de avanzar con la desfederalización.

Participación ciudadana y el impacto en los barrios de Neuquén

El modelo neuquino también incorpora herramientas de participación ciudadana, como las denuncias anónimas mediante código QR, además de operativos territoriales y decomiso de bienes vinculados al narcotráfico.

Uno de los puntos que más se destacó durante la presentación fue la intervención sobre viviendas utilizadas para la venta de drogas, una problemática que afecta de manera directa a vecinos de ciudades como Neuquén capital, Cutral Co, Plaza Huincul, Centenario y otras localidades del interior provincial.

Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que las clausuras y derribos de inmuebles utilizados para el narcomenudeo buscan recuperar sectores conflictivos de los barrios y reducir situaciones de violencia e inseguridad asociadas al consumo y comercialización de estupefacientes.

Además, el esquema provincial apunta a fortalecer campañas preventivas junto a municipios, organismos públicos y empresas privadas.

Nación respaldó el modelo neuquino de lucha contra el microtráfico de droga

Durante la mesa de trabajo del Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (Pronadem), funcionarios nacionales remarcaron que las provincias “están en mejores condiciones que la Justicia Federal para investigar el microtráfico de drogas”.

En la misma línea, la diputada nacional Karina Maureira resaltó la importancia de la ley neuquina de desfederalización y recordó que la normativa también contempla fondos para programas de prevención de consumos problemáticos.

La legisladora insistió en que otras jurisdicciones del país deberían avanzar con medidas similares para combatir el narcomenudeo desde una perspectiva local y territorial.