Comallo vivió una jornada histórica con la inauguración de su primer Paleoparque, un espacio que promete cambiar el destino de la localidad y posicionarla en el mapa turístico de Río Negro. La obra, impulsada por el Gobierno provincial junto al Municipio, apunta a generar movimiento económico, atraer visitantes y abrir una nueva etapa para la Región Sur.

El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck junto al intendente Raúl Hermosilla, quienes acompañaron a vecinos y autoridades en una inauguración cargada de expectativas. El mensaje fue claro: no se trata solo de un parque, sino de una apuesta fuerte para transformar la matriz productiva de la zona.

Ubicado sobre la Ruta Nacional 23, a pocos metros del ingreso a la localidad, el predio se presenta como una puerta de entrada a la historia natural de la Patagonia. Allí, visitantes y turistas pueden recorrer senderos con esculturas a escala real de especies prehistóricas que habitaron la región hace millones de años.

Pero el impacto va más allá de lo visual. El Paleoparque cuenta con un centro de visitantes completo: salón de exposiciones, patio arqueológico, cine-auditorio, oficina de turismo y hasta confitería. Todo pensado para que la experiencia no sea solo recreativa, sino también educativa y científica.

Entre las figuras que más llaman la atención aparece el imponente Kelenken guillermoi, un ave gigante que dominaba estas tierras en el pasado y que hoy se convierte en uno de los símbolos del lugar. A través de estas recreaciones, el parque invita a viajar al período Mioceno, cuando la Patagonia tenía un clima más cálido y estaba poblada por grandes animales.

La obra demandó una inversión de más de 9,7 millones de pesos y se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno de Río Negro para fortalecer la infraestructura turística en el interior. La idea es clara: generar oportunidades reales, trabajo y movimiento económico en localidades que buscan crecer.

El mensaje que quedó flotando tras el corte de cinta es contundente. Comallo ya no quiere ser un punto de paso. Con este Paleoparque, apuesta a convertirse en destino.