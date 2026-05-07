Tras su gira por Houston, Figueroa aseguró que “Neuquén se visualiza como una oportunidad de inversión”

El gobernador Rolando Figueroa habló esta mañana con los medios periodísticos e hizo un balance de lo que fue su estadía en Houston, Estados Unidos esta semana para atraer inversiones para la Provincia.

“Fue un viaje muy positivo, la posibilidad de instalar a Neuquén en un contexto internacional hace que tengamos mayores posibilidades. Hubo mucha presencia de inversores extranjeros”, dijo Figueroa, y agregó que “se visualiza Neuquén como una oportunidad de inversión”.

Por otro lado, el mandatario norpatagónico manifestó: “Rescato la oportunidad que da Neuquén que va más allá de la seguridad energética. Neuquén en paz es una oportunidad para atraer inversiones y que la Provincia pueda vender Gas Natural Licuado a todo el mundo, hay un equipo consolidado y se creó un ecosistema entre empresas, sector privado, compañías estatales y el trabajo articulado con Nación”.

Valoró la participación de la Provincia en la redacción del capítulo de Hidrocarburos de la Ley Bases

También destacó el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y comentó “solicitamos que se pueda incorporar sobre la producción incremental, eso está trayendo inversiones".

“Están las condiciones dadas para que la Provincia siga creciendo y que eso se traduzca en beneficios para los neuquinos. En los próximos cuatro años, la economía neuquina cobrará -3,5 millones de dólares de Ganancias, eso es el costo fiscal de implementar el RIGI; logramos un incremental en base a regalías de alrededor de 1.000 millones de dólares”, expresó Figueroa. En ese sentido continuó: “Son en total 1.300 millones de dólares de ingresos que invertiremos en infraestructura”.

Consultado por la caída de la coparticipación federal a las provincias durante los últimos meses, el Gobernador indicó que “la distribución en todas las provincias está golpeada por falta de recaudación en ciertos lugares donde hubo baja de impuestos. Nosotros sabíamos las premisas del Gobierno nacional e hicimos nuestro trabajo para que los cambios impacten favorablemente, estamos primeros en empleo privado, redujimos la desocupación y la pobreza”. “La idea es que el neuquino pueda acceder a trabajo, nos falta llegar a todos, pero estamos tomando las medidas necesarias. Todo el ecosistema de la industria hidrocarburífera tiene más de 100 años, estábamos esperando la oportunidad para despegar”, concluyó.

