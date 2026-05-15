Gloria Ruiz pidió derecho a réplica por el plus salarial del 25%

Gloria Argentina Ruiz, exvicegobernadora de Neuquén y exintendenta de Plottier, volvió a quedar en el centro de la escena pública luego de presentar una solicitud formal de derecho a réplica ante Prima Multimedios. La presentación se produjo tras las informaciones difundidas durante los días 12 y 13 de mayo, vinculadas a un trámite administrativo por una bonificación salarial del 25% y una supuesta adscripción al Concejo Deliberante de Plottier.

El escrito, fechado el 14 de mayo de 2026 en Plottier, fue dirigido al director y responsable del medio de comunicación Prima Multimedios. En la nota, Ruiz invocó el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y pidió ejercer su derecho a réplica frente a lo que consideró informaciones “inexactas y agraviantes”. Según su planteo, las publicaciones hicieron referencia a presuntas irregularidades administrativas y a una supuesta connivencia política en relación con el otorgamiento de una bonificación salarial y su adscripción al Concejo Deliberante.

La aparición pública de Ruiz se da en un contexto político sensible. La exintendenta de Plottier fue destituida como vicegobernadora de Neuquén en diciembre de 2024, luego de que la Legislatura provincial aprobara su remoción por “inhabilidad moral”. Aquel episodio marcó un fuerte antecedente institucional en la política neuquina y volvió a quedar presente ahora, a partir de esta nueva controversia administrativa en Plottier.

En su descargo, Ruiz defendió la legalidad del pedido de bonificación del 25%. Sostuvo que la solicitud presentada el 16 de abril de 2026 se funda en el artículo 137 inciso “c” del Estatuto y Escalafón Municipal de Plottier. De acuerdo con su versión, ese beneficio corresponde a los agentes que desempeñan tareas de administración y atención al público, función que asegura cumplir en la Biblioteca Municipal “30 de Octubre” desde su reincorporación al ámbito municipal.

La exfuncionaria negó que el trámite haya sido un otorgamiento exclusivo o discrecional. En su presentación, sostuvo que se trata del ejercicio de un derecho laboral estatutario que, según afirmó, asiste a cualquier empleado municipal en igualdad de condiciones.

También aclaró que el pedido de pago retroactivo a septiembre de 2025 responde al momento en que, según su versión, fue asignada a la mencionada dependencia municipal, luego del cese de sus funciones en la Legislatura Provincial.

Otro de los puntos centrales de la nota fue el procedimiento administrativo. Ruiz afirmó que el trámite ingresó por Mesa de Entradas y fue dirigido a la Dirección de Recursos Humanos, tal como —según indicó— consta en el cargo de recepción del 17 de abril de 2026. Además, rechazó las sospechas vinculadas a la fecha de autorización y negó que existiera relación con la renuncia del exintendente Luis Bertolini.

Para la exvicegobernadora, el expediente siguió los tiempos ordinarios de la administración municipal. En ese sentido, rechazó que hubiera existido una maniobra política o administrativa destinada a favorecerla.

Ruiz también negó haber solicitado, gestionado o consentido una adscripción al Concejo Deliberante de Plottier. En ese punto, aseguró que cualquier mención en el expediente fue producto de una incorporación “unilateral y no autorizada” por parte de una empleada administrativa, sin que hubiera mediado una petición de su parte.

Según su descargo, la información difundida sobre ese punto carece de sustento fáctico y documental. La exfuncionaria sostuvo que esa versión afectó su reputación y su honor, motivo por el cual pidió que se diera lugar a su planteo.

Desde el punto de vista periodístico, la presentación de Ruiz incorpora formalmente su versión de los hechos, pero no cierra la controversia pública alrededor del trámite administrativo. El caso vuelve a poner bajo la lupa la situación de la exvicegobernadora, su regreso al ámbito municipal de Plottier y las decisiones administrativas adoptadas en torno a su legajo.

Con esta publicación, Mejor Informado da cuenta del planteo formulado por Ruiz y expone los puntos centrales de su descargo, en el marco del derecho a réplica invocado por la exfuncionaria.

El descargo de Ruiz incorpora su versión sobre el trámite, aunque la polémica administrativa y política alrededor del caso continúa abierta.