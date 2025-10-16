Gloria Ruiz será imputada junto a su hermano y otros exfuncionarios: las nuevas pruebas en la causa

La Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén confirmó que este viernes 17 de octubre a las 8.30 se realizará la formulación de cargos contra Gloria Ruiz, exvicegobernadora y actual candidata a diputada por el partido Desarrollo Ciudadano.

También serán imputados su hermano Pablo Ruiz, la exsecretaria de Cámara María Isabel Ricchini, y la exprosecretaria administrativa Noemí Sánchez, prima de los Ruiz.

El fiscal Juan Manuel Narváez había detallado en AM550 el miércoles, que la audiencia se llevará a cabo en la Ciudad Judicial de Neuquén, en el marco de una investigación por fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito.

Cuatro acusados y nuevas pruebas por fraude

Según el Ministerio Público Fiscal, Ruiz será imputada como presunta autora de fraude al Estado y enriquecimiento ilícito.

Narváez indicó que durante su gestión “se detectó el uso irregular de fondos públicos y un incremento patrimonial no justificado, incluyendo la compra de una camioneta”.

En el caso de Pablo Ruiz, la fiscalía ampliará la imputación original por peculado al sumar una acusación por administración fraudulenta. El nuevo cargo está vinculado con la contratación de dos empresas gráficas —una de Neuquén capital y otra de General Roca— para diseñar banners y afiches de actividades culturales en la Legislatura.

Las exfuncionarias Ricchini y Sánchez serán imputadas como partícipes necesarias, ya que, según el fiscal, “sin su intervención las maniobras no se hubieran podido concretar”.

Candidatura y la ley Ficha Limpia

Pese a las acusaciones, Gloria Ruiz sigue en carrera electoral. Su nombre figura en la lista de Desarrollo Ciudadano para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El fiscal Narváez sostuvo que, tras la audiencia, “deberá definirse si el Juzgado Electoral revisa su situación como candidata”.

En Neuquén, la Ley de Ficha Limpia impide postularse a personas con condenas firmes en segunda instancia, pero Ruiz no tiene una imputación formal hasta ahora, por lo que la norma aún no la alcanza.

Además, la ley provincial no tiene efecto fuera del territorio neuquino, y el proyecto nacional de Ficha Limpia no prosperó en el Congreso. Por esa razón, Ruiz puede continuar en campaña, aunque la causa judicial podría modificar el panorama.