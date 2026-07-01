Ana Bonet, subsecretaria de Cultura de Neuquén, habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y detalló las iniciativas que llevará adelante la Provincia en las próximas semanas para fomentar distintos tipos de arte en toda la región.

En primer lugar, se refirió al programa Pulso Neuquino: “Es un gran evento que tendremos el 4 de julio en el Estadio Ruca Che. Se trata de una convocatoria que impulsamos desde el Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes junto a la Municipalidad de Neuquén, creo que es el evento más importante de danza de los últimos años, en el cual quedamos totalmente sobrepasados porque se inscribieron 600 chicos y chicas, es una maravilla la cantidad de bailarines con los que cuenta Neuquén”.

En ese sentido continuó: “Vendrán chicos de distintas localidades, es el primer evento de estas características que se hace en esta gestión. No es exclusivamente de folklore, sino que reúne distintos géneros y será una jornada entretenida entre las 15.00 y las 19.00, con participación de 35 agrupaciones”.

Además, la funcionaria detalló en AM550 que “hay un tiempo determinado para cada grupo, de hecho haremos un encuentro a futuro propiamente de ballet porque quizá ellos tienen escenografías más complejas y es una picardía cortarlos cuando tal vez es un trabajo de meses que dura más tiempo del que se puede brindar, pero la idea es que todos compartan un escenario a gran escala”.

Por otro lado, Ana Bonet habló acerca del Mes de las Infancias en Neuquén: “Arrancamos durante el receso invernal, estamos presentes para brindar apoyo con un gran evento en el espacio DUAM el 26 de julio donde habrá teatro, juegos, música, peloteros y en el que las familias podrán presenciar espectáculos en vivo”.

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