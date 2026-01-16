A través del decreto 1620/25, el gobernador Rolando Figueroa modificó la estructura del Gabinete provincial, que mantiene la cantidad de ministerios, aunque modifica la denominación de algunas carteras y reasigna áreas.

La Ley Orgánica de Ministerios de la Provincia del Neuquén 3420, mediante su Artículo 46°, faculta al Poder Ejecutivo para modificar la estructura ministerial por decreto, sin aumentar el número de ministerios. También le permite disponer la creación y/o supresión de secretarías y subsecretarías, y reasignar la dependencia funcional de los organismos y empresas públicas.

En este sentido, a través del decreto 38/2026 publicado este viernes en Boletín Oficial, se readecuan las áreas que dependen del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a cargo de Josefina Codermatz. De esta manera, el Ministerio contará con la Secretaría de Deportes (de la que depende la subsecretaría de Deportes) y con la Secretaría de Cultura (de la que dependen las subsecretarías de Cultura y de Juventud).

En tanto, mediante el decreto 39/2026 se designó a María Fernanda Villone como secretaria de Deportes; a través del decreto 40/2026 se designó a María José Rodríguez como secretaria de Cultura; y del decreto 41/2026 se designó a Ana Laura Bonet como subsecretaria de Cultura.

Las modificaciones se dan en virtud de los principios de eficacia y eficiencia, resultando oportuno y necesario readecuar ciertas competencias establecidas dentro del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a efectos de garantizar un óptimo funcionamiento.