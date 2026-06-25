La provincia de Neuquén puso en marcha "Pulso Neuquino, territorio que baila", una iniciativa que busca reunir por primera vez a academias, institutos y grupos independientes de danza de todas las localidades en un gran encuentro que se realizará el sábado 4 de julio en el estadio Ruca Che. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de junio y podrán participar representantes de todos los estilos, desde folklore y cueca neuquina hasta danza urbana, contemporánea, clásica y española.

En diálogo con el programa "La noche cae, la radio se enciende" que se transmite por AM550, la secretaria de Cultura de Neuquén, María José Rodríguez, explicó que la propuesta va mucho más allá de una exhibición artística. "No solo va a ser un espacio de muestra, sino también de encuentro entre los profesores de toda la provincia para empezar a construir una red de trabajo y pensar juntos la danza en Neuquén", afirmó.

La convocatoria está abierta hasta el 30 de junio para academias, institutos y grupos independientes de todos los estilos.

La funcionaria destacó que la provincia cuenta con destacados referentes en distintas disciplinas y que el objetivo es generar políticas culturales en conjunto. "Tenemos grandes referentes que vienen trabajando desde hace muchos años en distintas localidades. Queremos reflexionar y diseñar programas que permitan recorrer toda la provincia con la danza", sostuvo.

Rodríguez detalló que cada academia o grupo deberá presentar una coreografía con un mínimo de diez integrantes y remarcó que no existe cupo por localidad, por lo que todas las agrupaciones interesadas podrán sumarse. De hecho, confirmó que ya hay inscriptos de Buta Ranquil, Andacollo, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Aluminé y otras localidades. La secretaria explicó que este encuentro será el punto de partida de un programa que buscará extenderse a las siete regiones neuquinas. "Este es el disparador. La idea es que después podamos realizar presentaciones en cada región y comenzar a generar circuitos de circulación para la danza", indicó.

Otro de los ejes de la convocatoria es la diversidad. Rodríguez subrayó que todos los estilos tienen lugar en Pulso Neuquino. "La danza es transversal y es territorio. Invitamos desde la cueca neuquina hasta las danzas urbanas, el clásico, el español o el contemporáneo. Neuquén tiene campeones de danza urbana y grandes representantes del folklore; queremos que todos formen parte", expresó.

Además, señaló que la Secretaría de Cultura brindará acompañamiento a las delegaciones que deban trasladarse desde el interior provincial. Quienes tengan dificultades con el transporte podrán comunicarse con el organismo para evaluar alternativas que faciliten su participación.