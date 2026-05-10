En las últimas horas, la Justicia de Chile avanzó contra el ciudadano argentino que había sido demorado al intentar cruzar por el paso internacional Cardenal Samoré con casi 23.000 dólares sin declarar. Le formularon cargos y continuará detenido mientras avanza la investigación.

Qué cargos le formularon al ciudadano argentino que intentó cruzar a Chile con casi 23 mil dólares sin declarar

La Justicia del país trasandina formuló cargos contra el ciudadano argentino que había sido interceptado en el complejo fronterizo Cardenal Samoré cuando intentaba ingresar a Chile con 22.900 dólares en efectivo ocultos entre sus pertenencias y sin realizar la declaración jurada correspondiente ante el Servicio Nacional de Aduanas.

El caso había salido a la luz luego de un control de rutina realizado por personal de Aduanas en dicho paso internacional, uno de los principales corredores fronterizos de la Patagonia, ubicado al sur de la provincia de Neuquén.

Ahora, con el avance de la causa, el conductor fue imputado por el presunto delito de contrabando, contemplado en el artículo 168 bis de la Ordenanza de Aduanas chilena, y continuará detenido por disposición judicial.

Superaba más del doble del límite permitido

Según detallaron las autoridades, durante la inspección los fiscalizadores encontraron 228 billetes de 100 dólares y otros cinco de 20, alcanzando un total de 22.900 dólares en efectivo.

La normativa chilena establece que toda persona que ingrese o salga del país transportando más de 10.000 (diez mil) dólares debe declarar el dinero ante Aduanas. Al superar ampliamente ese monto y no declarar la suma trasladada, el hecho derivó en una investigación penal.

En declaraciones a la prensa, la administradora de la Aduana de Osorno, Olga Oyarzo, recordó que desde noviembre de 2023 se endurecieron las sanciones vinculadas al movimiento ilegal de divisas y se reforzaron los controles en los pasos fronterizos.

El dinero, incautado; la investigación, continúa

Por orden del fiscal de turno, el dinero fue incautado y entregado a Carabineros de Chile en la Tenencia Pajaritos como parte de las actuaciones judiciales. Mientras tanto, el ciudadano argentino permanecerá detenido. La investigación continúa para determinar el origen y el destino del dinero que intentaba ingresar al país vecino sin declarar.