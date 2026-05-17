A través del decreto 655/2026, el Gobierno de Neuquén autorizó el llamado a licitación pública para la adquisición de equipos estructurales destinados a la Dirección Bomberos, dependiente de la Jefatura de Policía. La medida permitirá fortalecer las condiciones de trabajo y seguridad del personal que interviene en tareas de prevención, control y extinción de incendios.

La inversión prevista asciende a $582.394.000 y será financiada con partidas correspondientes al Fondo de Reequipamiento Policial. El decreto fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

De acuerdo a la norma legal, la compra contempla equipamiento destinado tanto al personal operativo actual como a futuros agentes técnicos bomberos egresados, además de la reposición de elementos en distintas unidades de la Provincia. El objetivo es garantizar mejores condiciones de protección para las divisiones de bomberos que desempeñan tareas de alto riesgo en distintos puntos del territorio neuquino.

El decreto también aprueba el modelo de pedido de presupuesto y el pliego de bases y condiciones particulares que regirán el proceso licitatorio. Asimismo, faculta a la División Contrataciones del Departamento Finanzas de la Dirección Administración de la Jefatura de Policía a establecer la fecha, hora y lugar para la apertura de sobres y a conformar la Comisión de Preadjudicación.



