La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que desde este martes se encuentran en plena actividad las tareas de contención de seis incendios forestales en diversas zonas de la provincia. De los seis focos registrados, tres permanecen fuera de control, lo que generó una compleja situación en varias áreas del norte y centro provincial. Ante este panorama, las autoridades están trabajando con equipos especializados y coordinados para mitigar los efectos de los siniestros.

En la zona norte, tres focos activos están siendo combatidos en las localidades de Caicayén, El Espinal y Ranquilón. Los incendios en estas áreas son atendidos por la Regional Norte del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), que trabaja en conjunto con otros organismos y equipos especializados.

A su vez, la Secretaría dispuso el despliegue de equipos del Sistema Integral de Emergencias del Neuquén (SIEN) para reforzar las labores de control. En la zona también se desplegaron drones para realizar vigilancia aérea y detección de puntos calientes que permitan actuar de manera más precisa.

Desde las primeras horas del día, la operación aérea fue reforzada con la presencia de un avión AT802, un helicóptero provincial y otro helicóptero adicional desde Aluminé, que se suman a los esfuerzos en el terreno. Estos recursos fueron clave para frenar la expansión de los incendios y evitar que las llamas se propaguen aún más, especialmente en áreas de difícil acceso.

En cuanto a la zona centro, la Regional Centro del SPMF lograron contener con éxito tres incendios activos en las localidades de Fierro, Mallín del Toro y Las Vertientes. Gracias al esfuerzo permitió que se movilicen recursos adicionales hacia la zona norte, en particular al sector de Ranquilón, donde el incendio sigue fuera de control.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos continúa monitoreando de cerca la evolución de los incendios en todo el territorio provincial. Las brigadas seguirán trabajando en terreno, y se dispusieron refuerzos tanto aéreos como terrestres para contener los focos activos. Las autoridades mantienen su compromiso de seguir informando a la ciudadanía sobre el desarrollo de la situación y las acciones desplegadas para combatir los incendios.