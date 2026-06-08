El Gobierno de Neuquén echó a dos trabajadoras de Salud por faltas injustificadas

El Gobierno de Neuquén mantiene vigente la política de “tolerancia cero” ante hechos de corrupción o inconducta en el ámbito de la Administración Pública.

En este contexto, en las últimas horas se conoció el despido de dos extrabajadoras del sistema público de salud -una enfermera y una mucama- de la Provincia por faltas injustificadas.

A través de sendos decretos, que tienen fecha del 2 y del 3 de junio, los despidos recayeron sobre Alejandra Noemí Chiguay y Nélida del Carmen Carrasco.

Alejandra Chiguay se desempeñaba en el plantel del Hospital Oscar Arraiz de Villa la Angostura como licenciada en Enfermería. Según el decreto, faltó a sus tareas entre el 31 de marzo y el 30 de abril del 2023 sin justificación alguna.

En el caso de Nélida del Carmen Carrasco, mucama en el Hospital Alberto Herrera de Plottier, se registraron ausencias injustificadas a su trabajo del 1 al 15 de julio; 16 al 18 de julio; 19 de julio al 16 de septiembre; 18 de septiembre al 17 de octubre; y 18 de octubre al 1 de noviembre; todo durante el 2023.

Ambas extrabajadoras de la Administración Pública, por dichos motivos, fueron cesanteadas de sus respectivos cargos de forma automática en el ámbito de la conducción provincial de Rolando Figueroa.



