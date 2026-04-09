Hay jugadas que no necesitan VAR para ser revisadas. Alcanzan unos segundos, una mirada atenta… y listo: error detectado. Algo así ocurrió con el nuevo cartel de la Liga de Fútbol de Neuquén (Lifune), que estrenó estética sobre calle Alderete al 1300, pero con un pequeño —y llamativo— error ortográfico.

El diseño, moderno y prolijo, busca jerarquizar el edificio y darle una identidad más actual. Sin embargo, en medio de esa renovación, la palabra clave —“fútbol”— quedó en el centro de la escena por un detalle inesperado: una tilde en la “o” que no corresponde en este tipo de denominaciones institucionales.

Y claro, como en toda cancha chica, el error no tardó en ser visto. Vecinos, transeúntes y curiosos empezaron a notar el detalle, algunos con sorpresa, otros con humor. Porque si hay algo que no pasa inadvertido en Neuquén, es justamente el fútbol… y menos todavía cuando “se juega mal” en la ortografía.

El diseño, moderno y prolijo, busca jerarquizar el edificio y darle una identidad más actual. Sin embargo, en medio de esa renovación, la palabra clave —“fútbol”— quedó en el centro de la escena por un detalle inesperado: una tilde en la “o” que no corresponde en este tipo de denominaciones institucionales.

El flamante cartel del edificio de Lifune sobre calle Alderete.

Las comparaciones futboleras caen solas: una tilde que entró sola al área, un descuido en la marca o un gol en contra que nadie esperaba. Lo cierto es que el cartel, que pretendía ser noticia por su renovación, terminó generando comentarios por este curioso blooper.

Más allá del furcio, la intención de modernizar la imagen institucional es clara. Pero como suele pasar, a veces los detalles —esos que parecen menores— terminan siendo los que más ruido hacen.

¿Error, descuido o una jugada en offside de la ortografía?

Por ahora, la tilde sigue firme en su lugar, como un delantero bien plantado. Habrá que ver si alguien la saca del partido o si queda como una anécdota más en el folclore futbolero neuquino.