La Liga de Fútbol de Neuquén cierra su temporada 2025 en Colonia Valentina, donde Unión Vecinal recibirá a Atlético de Neuquén desde las 18hs, por el cotejo de vuelta de la promoción, que definirá quien juega en la A del próximo año.

La ida fue triunfo de Unión Vecinal como visitante en el General San Martín por 1-0, resultado que lo dejó bien parada pensando en mantener su lugar en el Oficial A, donde hizo un buen papel en primera, pero que en la sumatoria de puntos en la general, terminó en el puesto 11 por encima de San Lorenzo.

Por su parte, el tricolor logró una buena remontada en el final de la temporada, que le permitió quedar segundo en la general por detrás de Rio Grande, campeón del Oficial B y primer ascenso directo, liberando el cupo para la promoción.

Benjamín Chandía será el árbitro del cotejo, acompañado por Luján Arregui como Asistente uno, y Santiago Manriquez asistente 2. Kevin Salinas cuarto árbitro.

La serie de 180 minutos no tiene ventaja deportiva, por lo que si el cotejo termina igualado en el global, irán a definición desde el punto de penal.

LIFUNE cierra un año movido, donde tuvo Copa Provincial Copa Neuquén y Oficial A y B donde los clubes vieron una gran cantidad de partidos.