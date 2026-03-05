La Liga de Fútbol del Neuquén (Lifune) confirmó que se plegará al paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino, por lo que no habrá partidos en la región durante el próximo fin de semana. La decisión impacta de lleno en la Copa Provincial, cuyos cuartos de final deberán ser reprogramados.

Desde la dirigencia neuquina manifestaron su respaldo a la postura adoptada por el presidente de la AFA en medio de la investigación por presunta evasión impositiva que involucra a la casa madre del fútbol argentino. En ese marco, la liga regional decidió acompañar institucionalmente la medida, alineándose con los clubes de las principales categorías del país.

La determinación implica la suspensión de los cruces de cuartos de final, que se iban a disputar a partido único y aún no tenían confirmadas sus sedes neutrales. Los encuentros programados eran: Alianza – Río Grande, Maronese – Independiente, Petrolero – Esperanza y San Patricio – Sociedad Estudiantil de Chos Malal.

El parate obliga ahora a reconfigurar el calendario, ya que el 15 de marzo está previsto el inicio del Torneo Oficial de Lifune. La reprogramación no solo afecta a los equipos que siguen en carrera en la Copa Provincial, sino también a la planificación general de la temporada 2026, que asoma con una agenda cada vez más apretada en el fútbol neuquino.