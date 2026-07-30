El presidente Javier Milei oficializó la designación del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La medida se produce en un contexto de tensión dentro del organismo, donde se mantienen protestas por el despido de alrededor de 60 trabajadores contratados, incluidos técnicos y especialistas del Centro Atómico Bariloche.

El nombramiento quedó establecido en el decreto 673/26, firmado por Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación. Con esta decisión, Gennuso desembarca en un área estratégica del gobierno nacional, luego de haber asumido a comienzos de junio la presidencia ad honorem de la Fundación Intecnus, institución que administra el centro de medicina nuclear y radioterapia en Bariloche.

El decreto 673/26 oficializó el nombramiento

En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Luis Rovere, quien se desempeñaba como vicepresidente de la CNEA desde el inicio de la gestión libertaria. De esta manera, el exjefe comunal barilochense ocupará un cargo clave en la conducción de la energía nuclear argentina.

Gennuso es ingeniero nuclear y trabajó en el Centro Atómico Bariloche, donde participó en proyectos de reactores desarrollados por INVAP hace algunas décadas. En el plano político, fue intendente de Bariloche por el partido provincial Juntos Somos Río Negro durante dos períodos consecutivos, entre 2015 y 2023.

El nombramiento de Gennuso se da en un momento en que la CNEA atraviesa un conflicto gremial por los despidos y la reducción de personal especializado. Los trabajadores reclaman estabilidad laboral y advierten sobre el riesgo de vaciamiento en proyectos estratégicos de investigación nuclear. La llegada del exintendente a la vicepresidencia abre un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno nacional y el sector científico-tecnológico.