La lluvia volvió a dejar al descubierto la peligrosidad de la Ruta Nacional 22. Un camión que viajaba desde Buenos Aires con destino a Neuquén terminó volcado en Villa Regina, después de despistarse en medio del temporal. El conductor salió ileso, pero el accidente reavivó las críticas sobre un tramo de autopista que presenta ondulaciones, falta de mantenimiento y un historial que ya suma demasiados siniestros.

El vuelco ocurrió pocos minutos antes de las 23, cuando la lluvia caía con fuerza sobre el Alto Valle y la visibilidad era cada vez más reducida. En ese escenario, el chofer de un Iveco 450C con semirremolque perdió la referencia del trazado de la curva. En cuestión de segundos, el transporte se fue hacia la isleta central y terminó recostado sobre su lateral izquierdo, a un costado de la calzada, en el kilómetro 1125 de la Ruta 22, en la zona conocida como Chiripá.

El conductor de 64 años domiciliado en Buenos Aires, había emprendido viaje con un cargamento de mercadería general rumbo a la ciudad de Neuquén. Según relató a los efectivos que llegaron al lugar, la combinación entre la intensa lluvia y la escasa visibilidad fue determinante para que no pudiera advertir la curva a tiempo.

Ese sector de la Ruta 22 acumula accidentes. Aunque fue construido como autopista, las ondulaciones del pavimento y el evidente deterioro de distintos sectores convierten cada viaje en una apuesta, especialmente cuando el asfalto se cubre de agua.