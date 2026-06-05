La defensa del título de la Selección Argentina, vigente campeona del mundo, concentra la atención de millones de fanáticos en todo el país y la región. Por eso, Prima Multimedios despliega un equipo periodístico especializado para seguir cada detalle de la preparación del seleccionado nacional, los amistosos, las novedades del plantel, las sedes, los rivales y todas las historias que rodean a la máxima cita del fútbol mundial.

Desde las primeras horas del día, la información mundialista tiene un espacio destacado en la programación de AM 550 y Canal 24/7. Los periodistas Agustín Galasso y Darío Tamborindegui brindan diariamente sus análisis y columnas deportivas con las últimas novedades de la Selección Argentina y del Mundial cada mañana a la audiencia de AM 550 con un repaso completo de la actualidad mundialista.

La cobertura continúa en Canal 24/7, donde Tamborindegui también participa diariamente con su tradicional columna deportiva en el noticiero central, acercando toda la información que genera el evento deportivo más importante del mundo.

Otro de los pilares de Prima Mundial es Grito Sagrado, el programa deportivo de Canal 24/7 que se emite de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Con un amplio equipo de especialistas, el ciclo analiza la actualidad deportiva y sigue de cerca cada paso rumbo al Mundial. Durante el desarrollo del certamen, la programación estará dedicada especialmente a la Copa del Mundo 2026, con coberturas, debates, móviles, invitados y análisis de cada jornada.

Un enviado especial en el corazón del Mundial

A partir de la próxima semana, el periodista Matías Ortelado se sumará a la cobertura internacional como enviado especial en Estados Unidos. Desde las ciudades y estadios donde juegue la Selección Argentina, acercará informes en vivo, entrevistas, historias de color y todo lo que sucede alrededor del Mundial.

La cobertura incluirá la experiencia de los hinchas argentinos, los dispositivos de seguridad, la organización de las sedes, el ambiente en las tribunas y el color de una de las parcialidades más convocantes del certamen. La pasión albiceleste volverá a ser protagonista y Prisma Multimedios estará allí para mostrarla desde adentro.

Cobertura minuto a minuto y presencia en redes

El equipo periodístico de mejorinformado.com realizará una cobertura permanente de cada jornada mundialista, con información actualizada, resultados, estadísticas, análisis, repercusiones y contenidos especiales desde la primera hora de la mañana hasta la madrugada.

A ello se sumará una estrategia digital que abarcará las redes sociales de Mejor Informado, Canal 24/7, Radio Mitre Patagonia y AM 550, con videos, análisis, contenidos virales, historias de color, curiosidades y toda la información que genera el torneo más importante del fútbol mundial.

La radio oficial del Mundial

Las transmisiones de los partidos también tendrán un lugar central en Prisma Mundial. Los encuentros de la Selección Argentina y los principales partidos de la Copa del Mundo podrán seguirse a través de Mitre Patagonia 90.5 MHz, la radio del Mundial, con la transmisión oficial y una cobertura especial para acompañar cada emoción del torneo.

Con periodistas especializados, enviados especiales, programación exclusiva, cobertura digital permanente y presencia en todas sus plataformas, Prisma Multimedios pone en marcha una propuesta sin precedentes para que la región viva el Mundial 2026 como nunca antes.

Porque cuando ruede la pelota, habrá un solo lugar para seguir todo lo que pasa dentro y fuera de la cancha: Prima Mundial.