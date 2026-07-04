La Provincia invierte más de $500 millones para refaccionar dispositivos de cuidado de niñas, niños y adolescentes

El Gobierno de la Provincia puso en marcha un plan integral de refacción y remodelación de los dispositivos de cuidado formal destinados a niñas, niños y adolescentes. La iniciativa contempla una inversión de más de 500 millones de pesos y prevé intervenir siete de los once espacios existentes en la provincia.

Las obras se desarrollarán en tres etapas y la primera quedó inaugurada con la puesta en valor del Dispositivo de Cuidado Formal Amancay, en la ciudad de Neuquén. La refacción incluyó tareas de mantenimiento y mejora integral del edificio, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad.

Amancay quedó renovado como parte del plan provincial de cuidado para niñas niños y adolescentes en Neuquén.

Entre los trabajos realizados se destacan el recambio completo del mobiliario, la remodelación del grupo sanitario, la refacción integral de la cocina y la pintura general interior y exterior.

La subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Claudia Mesplatere, destacó la importancia de esta inversión para fortalecer los espacios de cuidado. “Estamos llevando adelante un plan de refacción y remodelación integral de nuestros dispositivos de cuidado formal. Son once espacios en toda la provincia que albergan a niñas, niños y adolescentes, y en esta primera etapa vamos a intervenir siete de ellos. Esta inversión representa una mejora concreta en los lugares donde transcurre la vida cotidiana de las infancias que requieren la protección del Estado”, expresó.

La iniciativa incluye obras en siete dispositivos de cuidado formal distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Además, señaló que “la reinauguración de Amancay marca el inicio de un proceso que busca garantizar espacios más seguros, funcionales y adecuados para acompañar el crecimiento y el desarrollo integral de cada niña y niño".

"Cada obra refleja la decisión de nuestro gobernador, Rolando Figueroa y nuestro ministro Lucas Castelli, de seguir fortaleciendo las políticas públicas de cuidado”, señaló.

Los dispositivos de cuidado formal son espacios socioeducativos de puertas abiertas que garantizan el cuidado, el crecimiento y el desarrollo integral de infancias y adolescencias, promoviendo la restitución y el ejercicio pleno de sus derechos.

La puesta en valor de Amancay constituye una inversión estratégica en infraestructura social y reafirma el compromiso del Estado provincial con el fortalecimiento de las políticas públicas de cuidado y protección integral de las infancias en la ciudad de Neuquén.