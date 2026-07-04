Quienes tenían previsto viajar hacia Chile este sábado recibieron una buena noticia. Vialidad Nacional confirmó la habilitación del paso internacional Pino Hachado, que volvió a quedar operativo desde las 10 para todo tipo de vehículos, aunque la circulación continúa condicionada por las bajas temperaturas y la presencia de hielo en distintos sectores del camino.

De esta manera, los dos principales cruces internacionales de la provincia de Neuquén permanecen abiertos, ya que el paso Cardenal Samoré también continúa habilitado en su horario habitual, entre las 9 y las 19.

El organismo vial aclaró que en toda la red nacional de la provincia los caminos permanecen transitables, aunque recomendó conducir con extrema precaución debido a las intensas heladas que persisten desde hace varios días.

El tramo de Pino Hachado mantiene sectores con hielo y niebla

Si bien el paso ya permite nuevamente el cruce hacia Chile, las condiciones invernales obligan a reducir la velocidad. Sobre la Ruta Nacional 242 persisten sectores con hielo sobre la calzada, además de bancos de niebla que reducen la visibilidad en distintos puntos del recorrido.

A esas dificultades se suman fuertes ráfagas de viento, la presencia habitual de animales sueltos y la posibilidad de desprendimientos de rocas en el kilómetro 48, una situación que continúa siendo monitoreada por los equipos que trabajan en la zona.

Vialidad Nacional recordó que es obligatoria la portación de cadenas físicas para todos los vehículos que circulen por las rutas nacionales de la cordillera, independientemente de si deben utilizarlas durante el viaje.

También sigue habilitado el paso Cardenal Samoré

El paso internacional Cardenal Samoré permanece abierto para todo tipo de vehículos, aunque también presenta condiciones propias del invierno. En ese corredor la calzada se encuentra húmeda y existe posibilidad de formación de hielo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Desde Vialidad Nacional recomendaron aumentar la distancia de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y respetar las indicaciones del personal que continúa trabajando sobre ambos corredores internacionales.

Las autoridades insistieron en consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar el viaje, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificar rápidamente la transitabilidad en la zona cordillerana.