Tras un intenso partido que fue hasta alargue contra Suiza, por los cuartos de final en la Copa del Mundo 2026, Argentina salió victorioso ganando con un 3-1, logrando superar al rival en los últimos minutos del encuentro futbolístico.

Como resultado del pase a semifinales de la Copa, que disputará la Selección Argentina contra Inglaterra, los neuquinos salieron a festejar antes de la 1 de la mañana en distintos rincones de la provincia.

Se han visto postales tanto de la capital neuquina, que estuvo copada hasta altas horas de la madrugada, como del norte, la cordillera nevada y los parajes más alejados, donde también se vivió fútbol hasta tarde en un clima eufórico.

En la capital la Policía desplegó un amplio operativo, cerrando las calles paralelas al monumento e instalando un sistema de control en cada ingreso a la zona central, evitando así que haya incidentes y permitiendo que todo se desarrolle con normalidad.

Sin embargo la emoción se ha vivido en toda la provincia y vecinos han compartido videos de Villa La Angostura, Los Guañacos, Tricao Malal, Chos Malal, Centenario, Zapala, Buta Ranquil, San Martin de los Andes, entre muchas otras localidades que celebraron el triunfo mundialista.

Tanto en la capital como en distintos puntos los festejos continuaron hasta altas horas de la madrugada, resistiendo el frío y celebrando en cada rincón del país.