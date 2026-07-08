La secretaria general del gremio docente neuquino ATEN, Fanny Mansilla, sostuvo este miércoles que el sindicato de los maestros, que acordó con el gobierno una pauta salarial para todo este año, exigirá retomar esa paritaria en el caso de que los otros gremios estatales obtengan alguna mejora por encima de lo conseguido, en la ronda de negociaciones que comenzará este mes.

Mansilla difundió un mensaje en las redes digitales del gremio, haciendo mención a las negociaciones que comenzarán con ATE, UPCN y Viales, sindicatos que habían rubricado un acuerdo por seis meses, a diferencia del obtenido por los maestros, que tuvo vigencia anual.

Esa vigencia, sin embargo, se torna ahora relativa, según Mansilla: funcionará solo mirándose al espejo de los gremios que se sentarán a la mesa paritaria. Es una situación curiosa, y con características inéditas, pues relativiza la solidez de los acuerdos firmados.

ATEN insistió en firmar un acuerdo solo si se fijaba una pauta anualizada, hecho que, efectivamente, ocurrió. El resto de los gremios estatales eligió acordar por el primer semestre, y revisar esa pauta a esta altura del año. Esa negociación ya fue convocada por el gobierno de Rolando Figueroa, para el lunes 13, en tres turnos, uno por sindicato.

A las 9, 30 está prevista la reunión con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); a las 14, con la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP); y a las 16, el encuentro con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Obviamente, son primeras aproximaciones, en las que el gobierno seguramente ofrecerá extender lo ya firmado, por un nuevo período, y los gremios plantearán alguna mejora.

Es con esa expectativa que la titular del gremio de los maestros, que no participará de esta paritaria, abrió el paraguas: si se da alguna mejora por sobre las ya concedidas, ATEN no quiere quedar afuera.