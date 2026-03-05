El Gobierno de Río Negro inició este miércoles 4 de marzo el cronograma de pago de sueldos a los trabajadores estatales, con un aumento del 5,29% correspondiente al esquema de actualización automática bimestral. Según la información oficial, este mecanismo garantiza que los salarios se mantengan por encima de la inflación.

Además, se confirmó que el próximo 20 de marzo se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, que representa $125.000 por agente, y que durante el mes también se pagará la Ayuda Escolar, con un incremento del 100% respecto al año anterior: $80.000 por hijo y $160.000 en caso de familias con hijos con discapacidad.

El cronograma de pagos comenzó este miércoles con Salud Pública (guardias y horas extras), Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial. Continuará este jueves con docentes y porteros, mientras que el viernes 6 cobrarán los trabajadores de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos de Control.

Sin embargo, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) denunció que los haberes se liquidaron sin el incremento anunciado. La organización señaló que el Gobierno “omitió su propia oferta realizada en la Mesa de la Función Pública” ya que el acta del 4 de marzo establece claramente la actualización automática en febrero de los salarios. “Se percibieron los haberes del mes de febrero sin dicha actualización, y sin que exista acto administrativo que justifique la omisión”, remarcaron. La entidad sindical intimó a la inmediata liquidación de las sumas adeudadas por planilla complementaria, bajo apercibimiento de iniciar acciones por retención indebida de haberes y daño alimentario.

ASSPUR reclamó el pago por planilla complementaria

En paralelo, el gremio docente UnTER volvió a reclamar la convocatoria a paritarias y se prepara para su Congreso provincial de este jueves en Regina. Desde el sindicato remarcaron que el pedido fue reiterado en la Secretaría de Trabajo de Roca y también en Viedma, pero que la respuesta del Gobierno fue negativa mientras existan medidas de fuerza. “Es una actitud inaceptable que profundiza el conflicto y desconoce el legítimo reclamo de la docencia rionegrina”, expresaron.

UnTER advirtió que los salarios docentes permanecen sin recomposición desde septiembre de 2025 y que la situación se traduce en sueldos de pobreza. “La paritaria es un derecho y hoy es urgente”, remarcaron.