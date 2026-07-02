Paritarias con estatales: el Gobierno neuquino convocó a los gremios para discutir salarios

El Gobierno de Neuquén formalizó la convocatoria a las organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores estatales de la Administración Pública para dar continuidad a la discusión paritaria de cara al segundo semestre de 2026.

Los encuentros se desarrollarán el lunes 13 de julio en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno y serán encabezados en representación del Ejecutivo por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la Provincia.

La primera reunión será con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), convocada para las 9.30. Posteriormente será el turno de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP), a las 14.00, mientras que la jornada concluirá con la reunión prevista para las 16.00 con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Las convocatorias fueron remitidas este 1 de julio a los secretarios generales de cada organización sindical y establecen que los encuentros se desarrollarán como parte de la continuidad de paritaria prevista para el segundo semestre del año.

El encuentro permitirá dar cumplimiento a lo acordado en el inicio de las negociaciones del año pasado donde el gremio ATEN alcanzó un acuerdo anual, que aún está vigente.

El Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa y los gremios estatales ya acordaron la pauta salarial para todo el corriente año, pero volverán a reunirse con la finalidad de revisar los salarios en función de las subas registradas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más conocido por inflación.