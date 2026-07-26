La intensa nevada que afecta a la región cordillerana complicó seriamente la circulación vehicular durante la tarde de este sábado y domingo en distintos sectores de las rutas nacionales 237 y 40, donde se registraron despistes de vehículos y camiones cruzados sobre la calzada.

Desde la Dirección de Seguridad Interior Lagos del Sur, a cargo del comisario mayor Guillermo Alfaro, advirtieron que las condiciones son muy adversas y solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución.

Detallaron que está muy complicada la circulación entre Piedra del Águila y Dina Huapi debido a una fuerte tormenta de nieve.

Alfaro explicó además que hay varios vehículos despistados y camiones atravesados en distintos sectores, especialmente en la zona del Puente Limay, límite entre Neuquén y Río Negro, y en el sector de Villa Llanquín, donde las complicaciones son mayores.

Último reporte de Vialidad: corte de ruta y cierran Cardenal Samoré

Ante el agravamiento de las condiciones, Vialidad Nacional informó a las 14:20 la suspensión total del tránsito para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 237, en el tramo comprendido entre Piedra del Águila y Collón Curá.

La medida fue adoptada por la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, mientras los equipos del organismo continúan con las tareas de despeje, distribución de sal granular y riego con solución salina para recuperar la transitabilidad.

Por otro lado, el paso Internacional Cardenal Samoré también permanecerá cortado toda la jornada de este domingo ya que está nevando fuertemente.

Pedido a la comunidad por el temporal

Las autoridades recordaron que es obligatorio circular con cadenas en los tramos afectados. También recomendaron conducir a baja velocidad, mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante, evitar maniobras bruscas de frenado o sobrepaso y, en la medida de lo posible, postergar los viajes que no sean indispensables hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Desde la Dirección de Seguridad Interior Lagos del Sur remarcaron que el estado de las rutas puede modificarse rápidamente debido a la continuidad de las nevadas, por lo que solicitaron a los automovilistas respetar las indicaciones del personal policial y de seguridad vial y postergar los viajes que no sean indispensables hasta que mejoren las condiciones climáticas.