Con lluvias intensas, nieve y alertas en la cordillera: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia de Neuquén

El domingo 26 de julio estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores de Neuquén, especialmente en la zona cordillerana, donde persisten las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por nevadas y lluvias de variada intensidad. El ingreso de aire frío desde el Pacífico mantendrá la inestabilidad durante toda la jornada, con acumulaciones significativas de nieve en sectores de montaña y precipitaciones persistentes en localidades turísticas de la región andina.

Las autoridades provinciales mantienen recomendaciones de precaución para quienes viajen durante el fin de semana, especialmente por rutas de la cordillera, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente debido a la nieve, el viento y la reducción de visibilidad.

Neuquén capital: frío, nubes y posibles lluvias aisladas

La capital neuquina tendrá una jornada invernal con cielo mayormente cubierto, ambiente frío y probabilidad de algunas precipitaciones débiles durante el día. Las temperaturas se mantendrán bajas y el viento perderá intensidad respecto del sábado, aunque continuará aportando sensación térmica inferior a los valores reales.

Zapala: viento y condiciones cambiantes

En el centro de la provincia, Zapala continuará bajo la influencia del sistema frontal. Se espera abundante nubosidad, ráfagas moderadas y un descenso térmico durante la jornada. No se descartan lluvias o aguanieve en algunos sectores cercanos a las zonas más elevadas.

Chos Malal: el norte neuquino sigue bajo la influencia del temporal

La región del Alto Neuquén continuará registrando condiciones inestables. Las precipitaciones serán variables según la altitud, con lluvias en sectores bajos y nevadas en áreas cordilleranas. Las temperaturas permanecerán frías y habrá momentos de viento moderado.

San Martín de los Andes: nieve y lluvia en plena temporada turística

La localidad cordillerana afrontará una de las jornadas más complejas del fin de semana. El SMN mantiene alertas por nevadas y lluvias en la región, con acumulaciones importantes en sectores de montaña y posibles complicaciones para la circulación en rutas. En cotas más bajas podrán alternarse períodos de lluvia y nieve húmeda. Las autoridades recomiendan consultar el estado de los caminos antes de viajar y portar cadenas.

Villa La Angostura: continúan las alertas en la zona del Nahuel Huapi

En Villa La Angostura y el área del Parque Nacional Nahuel Huapi persistirán las precipitaciones durante buena parte del domingo. El SMN mantiene alertas por lluvias y nevadas, mientras que en los sectores de mayor altura se esperan acumulaciones significativas de nieve. Las condiciones pueden afectar senderos, pasos de montaña y la transitabilidad de algunas rutas cordilleranas.

La tendencia para el comienzo de la semana, en coincidencia con el reinicio de las clases confirmado para toda la provincia de Neuquén, indica que el aire frío continuará dominando la región, con nuevas nevadas en la cordillera y tiempo inestable en gran parte de Neuquén. Este panorama consolida un escenario típicamente invernal en plena temporada turística.