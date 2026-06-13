Habilitaron el tránsito en la Ruta Provincial 5, pero piden circular con extrema precaución por el arroyo Carranza

Luego de varias horas de preocupación por el desborde del arroyo Carranza, las autoridades confirmaron que la Ruta Provincial Nº 5 volvió a quedar transitable, aunque la circulación sigue condicionada por las secuelas que dejó la crecida. La información fue confirmada a Mejor Informado por fuentes de Defensa Civil, que señalaron que el paso está habilitado, pero que los conductores deben avanzar con extrema precaución al atravesar el sector afectado.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que el caudal disminuyó en la zona del cañadón Carranza, una de las áreas más comprometidas durante el fenómeno que obligó a restringir la circulación durante gran parte de la jornada.

Pese a la mejora de las condiciones, las autoridades remarcaron que todavía existen riesgos asociados a la acumulación de agua, barro y posibles alteraciones en la calzada, por lo que recomendaron reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

En paralelo, la Policía de la provincia del Neuquén mantiene un operativo preventivo sobre la ruta. Los efectivos realizan tareas de monitoreo y control del flujo vehicular para garantizar una circulación ordenada y asistir a los conductores en caso de ser necesario.

La situación había generado complicaciones para quienes transitaban por el corredor vial, luego de que el fuerte incremento del caudal del arroyo afectara el paso en inmediaciones del cañadón Carranza. Con la disminución del agua, las condiciones comenzaron a normalizarse, aunque las autoridades continúan siguiendo de cerca la evolución del sector.

Desde Defensa Civil insistieron en que los usuarios de la ruta consulten el estado de los caminos antes de emprender viajes y mantengan una conducción preventiva mientras persistan las tareas de vigilancia y control en la zona.