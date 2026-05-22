El cruce sobre el arroyo Carranza es desde hace años uno de los puntos más sensibles de la Ruta Provincial 5. Cada temporada de lluvias fuertes o crecidas vuelve a poner en tensión la circulación sobre un corredor clave para Vaca Muerta y para las comunidades del norte neuquino.

Con ese escenario de fondo, el gobierno provincial adjudicó la construcción de un nuevo puente y accesos sobre el arroyo, una obra que demandará una inversión superior a los 9.197 millones de pesos y que busca garantizar el tránsito incluso durante eventos climáticos extremos.

La ejecución estará a cargo del consorcio Servipet-Coarco y tendrá un plazo de obra de 690 días corridos.

El sector donde el agua suele cortar el paso

Actualmente, el cruce del arroyo Carranza se realiza mediante dos badenes de hormigón que suelen quedar sobrepasados cuando se producen tormentas intensas o crecidas aluvionales.

En más de una oportunidad, el agua complicó la circulación y generó inconvenientes para vehículos particulares, transporte pesado y trabajadores que utilizan diariamente el corredor petrolero.

El crecimiento sostenido de Vaca Muerta también incrementó el tránsito sobre la ruta, especialmente entre Punta de Agua y Rincón de los Sauces, una conexión considerada estratégica para el movimiento de equipos, servicios e insumos.

Cómo será el nuevo puente

El proyecto contempla la construcción de un puente definitivo junto con accesos y obras hidráulicas complementarias para mejorar el escurrimiento del agua y reducir riesgos de interrupciones.

Según se informó oficialmente, el diseño fue elaborado a partir de estudios hidrológicos e hidráulicos específicos y preparado para responder a crecidas de gran magnitud.

La nueva infraestructura reemplazará los actuales badenes y buscará mantener operativo el corredor aun durante lluvias intensas.

Una obra pensada para una región en crecimiento

La Ruta Provincial 5 se convirtió en uno de los caminos más importantes para la logística vinculada al desarrollo energético neuquino.

Por allí circulan diariamente trabajadores, maquinaria, empresas de servicios y vecinos de distintas localidades del norte provincial.

Desde el gobierno neuquino remarcaron que la obra forma parte de una estrategia para fortalecer infraestructura clave en sectores donde el crecimiento del tránsito empezó a exigir soluciones de mayor escala.