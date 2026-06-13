A raíz de la crecida del arroyo Carranza, un tramo de la Ruta Provincial Nº 5 presenta gran caudal de agua sobre la calzada. Esta situación obligó a las autoridades a interrumpir la circulación de vehículos livianos. Se encuentran monitoreando la situación para ver en qué momento se normalizará el tránsito.

Muy cerca de la localidad de Rincón de los Sauces, las autoridades viales debieron interrumpir la circulación tanto de automóviles como camionetas de poco porte sobre la Ruta Provincial N 5º. La medida se dispuso minutos después del mediodía de este sábado.

El agua y el barro presentes sobre la calzada asfáltica dificultan las tracción en la zona. Por dicha razón, sólo se permite el tránsito de camiones que, pese a lo difícil de la situación, pueden continuar con su recorrido.

"No está permitido el tránsito de vehículos tipo Sedan. Sólo están dejando pasar camionetas tracción 4x4. La situación recién mejoraría entre la tarde y la noche de este sábado", sostuvo Carlos Cruz, director de Defensa Civil de Neuquén a este portal.

La solución, de la mano de la Provincia

En mayo pasado, el gobierno de la provincia de Neuquén había adjudicado la ejecución de la obra del puente y accesos sobre el arroyo Carranza y la Ruta Provincial 5. Con la finalización de este tipo de proyectos, la administración de Rolando Figueroa garantizará la conectividad vial en la región de Vaca Muerta y se fortalecerá la seguridad operativa de uno de los corredores más importantes para la actividad hidrocarburífera y las comunidades del Norte neuquino.

Una vez construido, el nuevo puente reemplazará los badenes que históricamente quedan afectados durante las épocas de lluvias y crecidas. Así, se garantizará el tránsito en esa zona del norte de la provincia de Neuquén.