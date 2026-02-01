El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que este domingo 1 de febrero, entre las 8 y las 12, se realizará un corte total y programado del suministro eléctrico en San Martín de los Andes, que afectará tanto a la zona céntrica como a sectores rurales de la localidad.

La interrupción del servicio responde a una situación de emergencia vinculada al apeo de un árbol de gran porte, ubicado en un lote privado, que tras la última tormenta quedó con riesgo inminente de caída sobre los alimentadores eléctricos que abastecen al casco urbano. Según precisaron desde el organismo, la medida busca prevenir daños mayores y garantizar la seguridad de las instalaciones y de la población.

Desde el EPEN solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el lapso del corte, especialmente en comercios, establecimientos turísticos y usuarios con equipamiento sensible.

En paralelo, el organismo provincial confirmó que este sábado por la noche se logró restablecer por completo el servicio eléctrico en San Patricio del Chañar, luego de una extensa interrupción provocada por una afectación en la línea de alimentación principal de la localidad.

El suministro fue normalizado alrededor de las 19:55, tras intensas tareas operativas que demandaron el despliegue de cuadrillas y equipos técnicos tanto a lo largo de la traza como en la Estación Planicie Banderita. Durante los trabajos se reemplazaron más de siete estructuras de media tensión y conductores, lo que permitió restituir de manera progresiva el servicio en sectores como Picada 21 y la zona de clubes del Mari Menuco, antes de completar las tareas finales en la estación eléctrica.

Desde el EPEN destacaron el esfuerzo del personal afectado a ambas contingencias y remarcaron que los trabajos preventivos y correctivos son claves para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico en la región.