En el ámbito del lanzamiento de la XXXI Fiesta Provincial del Chacarero y del Hombre de Campo, el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén volvió a reafirmar una de sus líneas de trabajo centrales: la presencia activa en el territorio como política pública, para fortalecer el vínculo directo con las comunidades y acompañar los procesos locales de desarrollo turístico.

La participación del ministerio en la presentación realizada en Picún Leufú se inscribe en una estrategia de acercamiento a los destinos, que implica trasladar al equipo técnico y político del área hacia cada región, promoviendo el intercambio directo con autoridades locales, referentes culturales, productores, prestadores turísticos y vecinos.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que “desde el Ministerio entendemos que, en el marco de la regionalización, debemos ser nosotros quienes acompañamos a hacer los lanzamientos en el territorio, así que estamos muy contentos de estar celebrando nuevas fiestas provinciales, potenciando y cuidando mucho las raíces y nuestra identidad, y haciéndolo junto a la comunidad, que es lo que corresponde que hagamos"

El delegado de la Región Limay, Sergio Epullan, destacó esta política durante la presentación de la Fiesta y sostuvo que “el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales esté hoy en Picún Leufú habla de una política de cercanía, de estar en cada localidad acompañando a las comunidades y fortaleciendo sus eventos y sus destinos. Este trabajo en equipo, desde la región, con los municipios y con la provincia, es lo que permite que una fiesta con tanta historia crezca, se consolide y genere impacto cultural, turístico y económico para toda la región”, señaló.

Esta modalidad de trabajo responde a la lógica de la regionalización como política de Estado, entendida no sólo como una forma de organización territorial, sino como una herramienta concreta para diseñar y ejecutar políticas públicas acordes a la identidad, las necesidades y las potencialidades de cada lugar. Como ejemplo de ello, la presencia de la cartera en Picún Leufú permitió acompañar un acontecimiento de profundo arraigo comunitario y, al mismo tiempo, fortalecer la promoción del destino durante la temporada de verano.