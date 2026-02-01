El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén este domingo 1 de febrero, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, temperaturas máximas que superarán los 30° en varias ciudades y presencia de viento del sector norte y oeste, con ráfagas intensas durante la tarde.

Neuquén capital y zona Confluencia

En Neuquén capital se espera una madrugada mayormente nublada, con 20°. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura se mantendrá estable. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 32°, con viento del norte entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 27°, con viento moderado del mismo sector.

Centro de la provincia: Zapala

En Zapala, el domingo comenzará con cielo mayormente nublado y 17°. La mañana se presentará parcialmente nublada, mientras que por la tarde la temperatura ascenderá hasta los 29°, con viento del noroeste y ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche, se prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 24°.

Región cordillerana: San Martín de los Andes

San Martín de los Andes tendrá una jornada más templada. La madrugada arrancará con 10° y cielo parcialmente nublado. Durante el día, la temperatura máxima llegará a los 26°, con viento del oeste y ráfagas que también podrían alcanzar los 50 km/h en horas de la tarde. Por la noche, se esperan 21° y condiciones estables.

Norte neuquino: Chos Malal

En Chos Malal, el SMN prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 30° por la tarde, con viento del noroeste y ráfagas intensas. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 25°.