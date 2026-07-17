El intendente Mariano Gaido anunció este viernes que la obra de reordenamiento vial sobre la avenida Mosconi, en el acceso a la ciudad de Neuquén desde Cipolletti, finalizará este año, mucho antes de lo previsto. Originalmente la conclusión de la obra estaba definida para mayo de 2027.

“Tomamos la decisión de acelerar los trabajos y vamos a estar inaugurando entre diciembre y enero”, sostuvo Gaido durante una recorrida que compartió con el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa.

A cuánto asciende la inversión de la obra sobre la avenida Mosconi

La intervención demanda una inversión superior a los 30.000 millones de pesos. “Son fondos de la provincia y de la ciudad trabajando en una obra emblemática, de las más importantes a nivel municipal del país, pero además con empresas neuquinas, trabajadores neuquinos”, añadió Gaido para destacar el rol de los capitales y la mano de obra locales.

Una vez concluida, la obra permitirá mejorar el ingreso a la ciudad desde la provincia de Río Negro y reorganizar uno de los sectores de mayor circulación vehicular, y además prevé seguridad para los habitantes de la zona durante lluvias recurrentes históricas. El adelantamiento de los plazos, en palabras del intendente, fue posible a partir de una nueva planificación acordada con la empresa responsable de la ejecución.

También se incorporaron equipos especiales y maquinaria destinada a la construcción de los pilotes. Gaido destacó además el trabajo conjunto con el gobierno provincial para mejorar los accesos y la conectividad vial de Neuquén.

Gaido recorrió la obra de la avenida Mosconi junto al gobernador Figureoa - Foto: Municipalidad de Neuquén

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa valoró el aceleramiento de los tiempos de la obra y su impacto sobre el ingreso desde Río Negro. “Es un avance muy grande y una obra que va a mejorar muchísimo la accesibilidad a la ciudad”, afirmó el mandatario provincial.

Figueroa anticipó que la Provincia también proyecta nuevas intervenciones sobre la Ruta Nacional 22. Entre ellas se encuentran la construcción de puentes en los sectores de Casimiro Gómez y Los Paraísos. También se prevé completar los rulos del Cañadón de las Cabras y duplicar la calzada hasta el tercer puente.

El gobernador de Neuquén reconoció que las obras generan inconvenientes temporales para quienes circulan por la zona. No obstante, apeló al entendimiento de los neuquinos y remarcó que los beneficios serán permanentes una vez finalizados los trabajos: “Neuquén está en obra. Sabemos que los vecinos necesitan estas mejoras y por eso estamos acelerando los plazos”, concluyó.