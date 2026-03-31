Cada año la Expovocacional se realiza en distintos puntos del territorio neuquino, acercando ofertas académicas a los alumnos prontos a egresarse, para que conozcan las propuestas en la zona y decidan su futuro. Se trata de una propuesta del Gobierno de la Provincia del Neuquén organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de ECyDENSE.

Este año se hará el 5 y 6 de mayo en Chos Malal; el 26 y 27 de agosto en Zapala; y del 9 al 11 de septiembre en Neuquén Capital.

La ministra Josefina Codermatz señaló:

"Creemos profundamente en el acompañamiento a nuestros jóvenes en el momento de decidir su camino. La Expo Vocacional no solo acerca carreras y oficios, sino que abre posibilidades, despierta vocaciones y fortalece el desarrollo de toda la provincia desde una mirada inclusiva y federal”.

En la misma línea, el vicepresidente de ECyDENSE, Federico Bolan, remarcó:

“La Expo es una política pública muy definida, planificada para acompañar una etapa muy trascendente, como es el fin de los estudios de nivel medio. El objetivo de cada año es enriquecer la propuesta un poco más, incentivando la formación terciaria y universitaria, simplificando el acceso a nuevas herramientas y ampliando la información tan valiosa a la que se accede visitando cualquiera de las ediciones”.

También habrá un espacio específico para el programa de Becas Gregorio Álvarez, reconocido recientemente por la UNESCO como una herramienta clave para acompañar a estudiantes y garantizar la continuidad de sus estudios.

La historia de la Expo Vocacional

Se trata de uno de los eventos más esperados por la comunidad educativa, consolidado como una referencia para estudiantes próximos a egresar del nivel medio. Quienes participan de la “Experiencia Expovocacional” cuentan con espacios de charla y orientación vocacional con herramientas útiles para la toma de decisiones.

Como cada año, se harán presentes instituciones de oferta educativa pública y privada, garantizando un abanico diverso de opciones de formación superior.

Además, la propuesta incluye un espacio de entretenimiento pensado para el encuentro entre pares, con desafíos, concursos, dinámicas grupales, juegos y tecnología, que complementan la experiencia y la vuelven aún más cercana y participativa.