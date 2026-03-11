El presidente de la Corporación Minera del Neuquén (Cormine), Mariano Brillo, participó en la PDAC Convention, la convención minera más importante del mundo, que se realiza cada año en Toronto, Canadá. La actividad se desarrolló en el marco del Canada–Argentina Workshop sobre gobernanza minera y competitividad, organizado con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante el encuentro, Brillo presentó el potencial geológico de la provincia y las oportunidades de desarrollo del sector minero neuquino ante autoridades, empresas e inversores internacionales. “Tuvimos la oportunidad de explicar los intereses y el potencial de Neuquén. La recepción fue realmente muy positiva y muy alentadora”, señaló.

En la convención se realizaron reuniones con compañías mineras, inversores y representantes de provincias mineras canadienses, interesados en conocer con mayor detalle los recursos minerales disponibles y las condiciones institucionales de la provincia.

Según explicó Brillo, uno de los aspectos que más le llamó la atención fue el nivel de conocimiento previo que muchos de los participantes tenían sobre Neuquén. “Preguntaron mucho por Andacollo, por el potencial de potasio y por otros recursos. También querían saber sobre tierras raras, geotermia e incluso uranio”, indicó.

El titular de Cormine destacó además que Neuquén mantiene vínculos institucionales de larga data con Canadá, particularmente con la provincia de Alberta, lo que facilita el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia energética y minera.

Uno de los momentos destacados de la agenda fue la exposición ante inversores en la Toronto Stock Exchange (TSX), uno de los principales mercados financieros vinculados al sector minero a nivel mundial. Allí se presentaron las oportunidades de inversión y el potencial geológico de Neuquén, junto con el marco institucional que promueve el desarrollo de proyectos con reglas claras y previsibilidad.

“La recepción en la Bolsa de Toronto fue extraordinaria. Los inversores querían saber más y destacaron la historia que tiene Neuquén en Oil & Gas y el respeto a las reglas que ha mantenido durante muchos años”, afirmó.

La agenda incluyó numerosas reuniones con empresas y organismos vinculados al sector minero. De acuerdo con Brillo, varias de ellas manifestaron su interés en visitar la provincia para conocer de primera mano los proyectos y el potencial del territorio. “No tuvimos un minuto de descanso. Teníamos reuniones pactadas, pero se fueron sumando más. Muchos decían que querían ir a Neuquén para conocer los proyectos”, explicó.

Entre los recursos que despertaron mayor interés mencionó la mina de oro de Andacollo, el desarrollo de arenas para fracking, el potasio, el potencial en tierras raras y proyectos vinculados a geotermia.

Brillo señaló que el objetivo de la provincia es impulsar el desarrollo de la actividad minera de manera complementaria al sector hidrocarburífero, promoviendo inversiones con criterios de sustentabilidad y cuidado ambiental.

“Neuquén tiene un potencial enorme. La idea es que la minería crezca en paralelo con el desarrollo de Oil & Gas, de manera equilibrada, sustentable y con impacto económico y social”, expresó. El interés registrado durante la convención abre nuevas oportunidades de cooperación internacional y de inversiones para el desarrollo del sector minero neuquino.