Las fuertes heladas registradas durante las últimas horas incrementaron el riesgo de formación de hielo sobre distintos sectores de la Ruta Nacional 40, por lo que se reforzaron las tareas preventivas en los tramos que conectan San Martín de los Andes con el resto de la región.

Las bajas temperaturas generaron condiciones que pueden afectar la adherencia sobre la calzada, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores de sombra, donde el hielo suele permanecer por más tiempo. Ante este escenario, se intensificaron los operativos de prevención y monitoreo en los puntos considerados más sensibles de la traza, con el objetivo de reducir el riesgo de siniestros viales y brindar mayor seguridad a quienes circulan por la zona.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre la ruta, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a las bajas temperaturas.

Las tareas preventivas se concentran en los tramos estratégicos de la Ruta Nacional 40 que vinculan San Martín de los Andes con otras localidades de la región, donde el hielo representa uno de los principales factores de riesgo para la circulación durante el invierno.